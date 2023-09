Blackstar presenta la serie MKIII di amplificatori valvolari HT Venue con tecnologia CabRig

Blackstar Amplification ha recentemente rilasciato la terza generazione della sua serie di amplificatori valvolari HT Venue, nota come MKIII. Questa nuova serie incorpora la tecnologia CabRig presente nella formazione St. James e Amped, rendendola uno strumento versatile sia per lo studio che per il palco. L'aggiornamento MKIII è disponibile in diversi modelli, tra cui le testate HT Club da 50 watt e HT Stage da 100 watt, gli amplificatori combo 1×12 e 2×12 e il combo HT Club da 40 watt.

Una delle caratteristiche principali degli amplificatori MKIII è la tecnologia CabRig, che consente agli utenti di regolare le impostazioni di altoparlante, cabinet, microfono e simulazione della stanza. Le uscite del CabRig possono essere utilizzate in modalità standby, consentendo la registrazione diretta su una scrivania o DAW. Inoltre, questi amplificatori sono dotati di valvole di potenza EL34 e valvole di preamplificazione ECC83, anche se gli utenti hanno la possibilità di sostituirle con 6L6 se lo desiderano.

I modelli MKIII sono inoltre dotati di un riverbero digitale ridisegnato con interruttori Dark e Light, che offre diversi toni di riverbero in stile room e plate. Il pannello frontale include una gamma completa di controlli e opzioni di equalizzazione per soddisfare diversi stili di esecuzione. L'ISF (Infinite Shape Feature) di Blackstar fornisce una voce EQ globale per l'overdrive, consentendo agli utenti di alternare tra gli accenti statunitensi e britannici. Ogni canale ha due modalità selezionabili da pedale.

Inoltre, la serie MKIII include un interruttore di riduzione della potenza, che consente agli utenti di ridurre l'uscita degli amplificatori al 10% del loro massimo. Questo li rende adatti a vari ambienti e stili. Gli amplificatori MKIII offrono anche loop di effetti, uscite XLR e cuffie migliorate e la possibilità di utilizzare il software Architect per modifiche profonde del suono.

La nuova serie HT Venue MKIII è ora disponibile per il preordine. Per maggiori dettagli, visita Blackstar Amps.

Fonte:

– Amplificazione Blackstar (nessun URL)