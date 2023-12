Esplorando le profondità: ricompense e bottino nel raid Blackfathom Madness

Nella Stagione delle Scoperte, World of Warcraft Classic introduce una svolta unica nel familiare Blackfathom Deeps Dungeon. Ora trasformato nel Blackfathom Madness Raid, i giocatori dovranno affrontare la sfida di conquistare sette formidabili boss e superare vari ostacoli. Sebbene la difficoltà possa essere elevata, le ricompense che attendono i coraggiosi avventurieri sono abbondanti. Intraprendi questa emozionante impresa dal livello 25 in poi nella Fase 1 e scopri quali tesori puoi rivendicare per te stesso.

Ricompense delle missioni durante il raid

Ad accompagnare il Blackfathom Madness Raid ci sono diverse missioni che fruttano abbondanti ricompense al completamento. Che tu combatta per l'Orda o per l'Alleanza, puoi ottenere oggetti preziosi partecipando a queste missioni. Scopri le allettanti ricompense a portata di mano:

Set di stoffa dell'Invocatore del Crepuscolo

Dotato di set da due e tre pezzi, questo set di armature aumenta i danni e la guarigione da incantesimi ed effetti magici. Aumenta la tua potenza con un aumento del 9% e aumenta le tue possibilità di colpire con incantesimi, attacchi a distanza e attacchi in mischia dell'1%. Set di cuoio dell'Elementalista del Crepuscolo

Con una struttura simile a due e tre pezzi, questo set in pelle aumenta i danni e le cure derivanti da incantesimi ed effetti magici fino al 12%. Rafforza il tuo lancio di incantesimi e aumenta la tua probabilità di successo con incantesimi, attacchi a distanza e attacchi in mischia dell'1%. Set in pelle dell'uccisore del crepuscolo

Migliora le tue abilità con questo set in pelle, fornendo +12 potenza d'attacco nel bonus in due pezzi. Aumenta ulteriormente le tue possibilità di colpire con incantesimi, attacchi a distanza e attacchi in mischia dell'1% quando indossi il set completo di tre pezzi. Set di posta del Vendicatore di Twilight Equipaggiati con questo set di posta per ottenere +12 potenza d'attacco con due pezzi. Scatena il tuo potenziale massimizzando le tue possibilità di colpire con incantesimi, attacchi a distanza e attacchi in mischia dell'1% quando indossi tutti e tre i pezzi.

Ulteriori bottini dei boss

Oltre agli ambiti set di armature di Twilight, tieni gli occhi aperti per altri oggetti esclusivi rilasciati dai boss del Blackfathom Madness Raid. Queste gocce speciali promettono ulteriore potere e vantaggi a coloro che hanno la fortuna di ottenerle. Rimani vigile ed esplora ogni angolo per scoprire questi tesori nascosti.

Lascia che la follia di Blackfathom Deeps si svolga mentre ti addentri nel Raid, affrontando gli avversari più difficili e ottenendo ricompense straordinarie. Preparati alla sfida e abbraccia le profondità sconosciute per diventare un vero campione in World of Warcraft Classic: Season of Discovery.

Fonte: Wowhead