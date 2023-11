Perché Mario + Rabbids Sparks of Hope è un gioco da non perdere su Nintendo Switch

Se sei proprietario di Nintendo Switch e fan del franchise di Super Mario, c'è un accordo sull'evento del Black Friday di Amazon a cui non vorrai lasciarti sfuggire. Mario + Rabbids Sparks of Hope, il seguito del popolare gioco Mario + Rabbids Kingdom Battle, è attualmente scontato di un enorme 75%. Invece del prezzo originale di $ 60, ora puoi acquistare questo gioco per $ 15 incredibilmente convenienti. Ma ecco il problema: questa incredibile offerta potrebbe non durare a lungo, quindi è fondamentale agire rapidamente se intendi mettere le mani su questo gioiello di Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Sparks of Hope va oltre la tradizionale serie di Mario collaborando con i Rabbids di Ubisoft in un gioco tattico a turni. Sono finite le battaglie fisse basate su griglia, lasciando il posto a un sistema di combattimento più dinamico che enfatizza l'esplorazione e lo sviluppo del personaggio. Guidati da Mario e dai suoi amici, i giocatori intraprendono una missione per contrastare la malvagia forza malvagia conosciuta come Cursa. Oltre alla trama principale, il gioco offre tantissime attività aggiuntive, tra cui sfide di raccolta di monete e minigiochi di pesca, garantendo ore di divertimento.

Una meccanica di gioco chiave in Mario + Rabbids Sparks of Hope ruota attorno alle Scintille, adorabili creature stellari che salvi durante le tue avventure. Ogni personaggio può equipaggiare due Spark, ciascuna delle quali fornisce abilità attive e passive uniche che possono essere migliorate nel tempo. Per ottimizzare le prestazioni del tuo team, la nostra guida completa sui migliori Spark e su come ottenerli sarà una risorsa inestimabile. Che tu stia giocando a casa o in viaggio con il tuo Nintendo Switch, migliorare le abilità della tua squadra è ora a portata di mano.

Non perderti l'offerta del Black Friday di Amazon per Mario + Rabbids Sparks of Hope. Con un enorme sconto di $ 45, ora puoi possedere questo accattivante gioco di tattica per soli $ 15. Tuttavia, agisci rapidamente poiché la durata di questa offerta rimane incerta. Non esitare ad assicurarti la tua copia e imbarcarti in un'avventura indimenticabile con Mario e i suoi stravaganti compagni.

FAQ:



D: Qual è lo sconto per Mario + Rabbids Sparks of Hope durante il Black Friday di Amazon?



R: Il gioco è attualmente scontato del 75%, portando il prezzo a soli $ 15 dal suo costo originale di $ 60.

D: Mario + Rabbids Sparks of Hope è un gioco tattico a turni?



R: Sì, lo è. Il gioco combina elementi del franchise di Super Mario e dei Rabbids di Ubisoft in uno stile di gioco tattico a turni.

D: È possibile aggiornare le scintille nel gioco?



R: Sì, ogni personaggio può equipaggiare due Scintille e possono essere migliorate nel tempo con abilità attive e passive uniche.