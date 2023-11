Nuove speranze per i giocatori: le offerte del Black Friday offrono sconti enormi sui giochi più popolari

By

Il periodo più atteso dell'anno per i giocatori è arrivato: il Black Friday! Quest'anno, i giocatori possono aspettarsi enormi sconti sui giochi popolari su varie piattaforme. Dai titoli AAA alle gemme indie, c'è qualcosa per tutti i gusti.

Una delle offerte più straordinarie di questo Black Friday è lo sconto del 50% su EA Sports FC 24 Standard Edition. Questo acclamato gioco di calcio offre un gameplay realistico e una grafica straordinaria, garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente. Con i saldi del Black Friday, i giocatori possono ora acquistare questo gioco a un prezzo speciale.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition per Xbox Series X|S è un altro affare entusiasmante che vale la pena menzionare. Questo gioco di basket rende omaggio al leggendario Kobe Bryant e offre un'esperienza di gioco avvincente. Con uno sconto del 50%, gli appassionati di questo sport possono ora entrare nel campo virtuale e mettere alla prova le proprie abilità a un prezzo imbattibile.

Per gli appassionati dei giochi di combattimento ricchi di azione, Mortal Kombat 13 è un must. Questo gioco vanta battaglie intense, morti raccapriccianti e un elenco diversificato di combattenti iconici. I saldi del Black Friday offrono uno sconto enorme del 30%, rendendolo il momento perfetto per unirsi all'universo di Mortal Kombat.

Anche gli appassionati di giochi di ruolo possono rallegrarsi, con Assassin's Creed Mirage – Standard Edition disponibile con uno sconto del 20%. Questa avventura a mondo aperto porta i giocatori in un viaggio attraverso antiche civiltà, fondendo storia e azione senza soluzione di continuità. Con la sua trama avvincente e la grafica straordinaria, Assassin's Creed Mirage è un gioco da non perdere, soprattutto a un prezzo così conveniente.

Domande frequenti:

1. Queste offerte sono disponibili per download digitali o copie fisiche?

La maggior parte delle offerte menzionate sono disponibili sia per download digitali che per copie fisiche. Tuttavia, è sempre una buona idea verificare con il rivenditore o la piattaforma specifica per avere conferma.

2. Posso acquistare questi giochi a questi prezzi scontati dopo il Black Friday?

Le offerte del Black Friday sono generalmente limitate nel tempo, ma alcuni sconti possono estendersi oltre il giorno stesso. È meglio verificare con il rivenditore o la piattaforma per dettagli specifici.

3. Questi giochi sono disponibili per più piattaforme?

Sì, molti dei giochi menzionati sono disponibili per più piattaforme, tra cui Xbox, PlayStation e PC. Tuttavia, è importante verificare i requisiti specifici della piattaforma prima di effettuare un acquisto.

Con sconti così entusiasmanti disponibili, ora è il momento perfetto per espandere la tua libreria di giochi o provare nuovi titoli. Che tu sia un appassionato di sport, un amante dei giochi di azione e avventura o un appassionato giocatore di giochi di ruolo, c'è un'offerta che ti aspetta questo Black Friday.