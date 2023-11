Telefoni Google Pixel sbloccati in vendita per il Black Friday anticipato: aggiorna il tuo telefono senza contratti

Stai cercando di aggiornare il tuo telefono ma vuoi evitare lunghi contratti con i gestori? Non guardare oltre i primi saldi del Black Friday sui telefoni Google Pixel sbloccati su Amazon. Questa vendita ti consente di mettere le mani su uno dei migliori telefoni Android sul mercato risparmiando fino a $ 400. Inoltre, non devi preoccuparti di aprire una nuova linea o di permutare il tuo vecchio dispositivo. Le offerte sono disponibili anche direttamente sul Google Store.

Vale la pena fare i primi saldi del Black Friday? Sebbene i rivenditori inizino i saldi del “Black Friday” già ad Halloween, la qualità delle offerte può variare. Tuttavia, con l'avanzare di novembre, molte delle offerte sono alla pari con gli sconti profondi che troverai durante il fine settimana del Ringraziamento. Quindi vale sicuramente la pena tenere d'occhio queste prime vendite. Dai un'occhiata alle migliori offerte del Black Friday che abbiamo trovato!

Una delle opzioni più interessanti di questa vendita è Google Pixel 8 Pro, l'attuale modello di punta. È stato scontato a $ 859 dal prezzo originale di $ 1,059. Sebbene le fotocamere del Pixel 8 Pro abbiano dovuto affrontare alcuni problemi iniziali secondo Andrew Lanxon di CNET, Pixel 8 offre un'esperienza complessivamente migliore. Ora puoi mettere le mani sul Pixel 8 per $ 549 invece di $ 600.

Se stai effettuando l'aggiornamento da un telefono più vecchio, la gamma Pixel 7 è un'ottima scelta. Il Pixel 6.7 Pro più grande da 7 ​​pollici è disponibile per $ 649 (originariamente $ 899), mentre il Pixel 6.3 da 7 pollici ha un prezzo di $ 449. Per chi è attento al budget, il Pixel 7A è in vendita anche a $ 374 invece di $ 499.

Per coloro che desiderano entrare nel mondo dei dispositivi pieghevoli, Google sta scontando il suo tablet e telefono ibrido Pixel Fold. Sebbene sia il pieghevole di prima generazione di Google e potrebbe non essere all'altezza del Samsung Z Fold 5, offre un ottimo punto di ingresso per chi fa parte dell'ecosistema Google. E con un enorme sconto di $ 400, questo è un affare che vale la pena considerare.

Non dimenticare di dare un'occhiata alla varietà di opzioni di colore e configurazione disponibili in questa vendita, nonché alle custodie disponibili per proteggere il tuo nuovo dispositivo. Se Google Pixel non fa per te, assicurati di esplorare altre offerte telefoniche del Black Friday. Aggiorna il tuo telefono, goditi la libertà di un dispositivo sbloccato e risparmia denaro!