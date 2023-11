Offerte GPU del Black Friday: risparmia molto sulle schede grafiche per il tuo PC da gioco

Acquistare una delle migliori schede grafiche può essere un'impresa costosa, ma il Black Friday offre interessanti opportunità per aggiornare il tuo PC da gioco risparmiando denaro. Anche se potresti non trovare offerte super appariscenti sulle GPU più recenti e migliori come l'RTX 4080, ci sono comunque sconti significativi disponibili se sai dove cercare.

Quando iniziano le offerte GPU del Black Friday?

Il Black Friday 2023 sarà il 24 novembre, ma molti rivenditori hanno già iniziato i saldi o inizieranno prima del 24. Ad esempio, la stravaganza del Black Friday di Amazon inizia il 17 novembre, dandoti tutto il tempo per ottenere una grande quantità di GPU durante la settimana.

Prime offerte GPU del Black Friday

Se hai bisogno di una scheda grafica in questo momento, ci sono già diverse opzioni in vendita. Anche se i prezzi non verranno dimezzati, queste offerte renderanno le schede grafiche più convenienti. Sia Newegg che Amazon offrono attualmente sconti su schede grafiche selezionate.

Che ne dici del Cyber ​​Monday?

Il Cyber ​​Monday segue il Black Friday del 27 novembre ed è anche un'ottima opportunità per trovare offerte GPU. Negli ultimi anni il Cyber ​​Monday si è fuso con il Black Friday, creando un lungo periodo di sconti e saldi.

Le migliori offerte GPU del Black Friday: cosa aspettarsi nel 2023

Con l'avvicinarsi del Black Friday, prevediamo che una miriade di schede grafiche saranno in vendita. Anche se le schede grafiche potrebbero non ricevere gli stessi sconti campanello di altri gadget, puoi comunque aspettarti sconti decenti su diverse fasce di prezzo. Ci si può aspettare un risparmio fino al 10-20%, il che può fare una differenza significativa, soprattutto per le schede di fascia alta come l'RTX 4080.

Suggerimenti per l'acquisto delle offerte GPU del Black Friday

Stabilisci un budget: determina il tuo budget per una scheda grafica prima di addentrarti nelle vendite. Non sentirti costretto a spendere troppo per le opzioni più costose; anche le carte più economiche possono fornire un'esperienza di gioco eccellente. La VRAM è importante: presta attenzione alla quantità di VRAM (memoria video) offerta da una scheda grafica, poiché influisce sulle prestazioni di gioco, in particolare per i titoli più nuovi ed impegnativi. Sii onesto con te stesso: considera le tue abitudini di gioco e i tipi di giochi che ti piacciono. Se giochi principalmente a titoli di eSport, potresti non aver bisogno della scheda grafica più potente e costosa disponibile.

Tenendo presente questi suggerimenti, puoi sfruttare al massimo le offerte GPU del Black Friday e trovare la scheda grafica perfetta per le tue esigenze di gioco.

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso aspettarmi sconti significativi sulle GPU più recenti come la RTX 4080?

Sebbene le offerte super appariscenti sulle GPU più recenti possano essere rare, puoi comunque trovare sconti che riducono di ben $ 100- $ 200 il caro prezzo richiesto delle carte di fascia alta.

2. Quando inizia il Black Friday?

Il Black Friday 2023 cade il 24 novembre, ma molti rivenditori iniziano i saldi prima di questa data, alcuni già dal 17 novembre.

3. Sono disponibili offerte GPU prima del Black Friday?

Sì, alcuni rivenditori offrono già offerte GPU anticipate, offrendo sconti su schede grafiche selezionate. Tieni d'occhio queste offerte se hai bisogno subito di una scheda grafica.

4. Il Cyber ​​Monday è un buon momento per trovare offerte GPU?

Sì, il Cyber ​​Monday è un giorno eccellente per trovare offerte GPU, con sconti disponibili presso vari rivenditori.

5. Quanto posso aspettarmi di risparmiare sulla scheda grafica durante il Black Friday?

Sebbene il risparmio esatto possa variare, puoi prevedere sconti di circa il 10-20% sulle schede grafiche a diversi prezzi.

6. Cosa devo considerare quando acquisto una scheda grafica durante il Black Friday?

I vincoli di budget, la capacità VRAM e le tue preferenze di gioco dovrebbero tutti tenere conto del tuo processo decisionale quando acquisti una scheda grafica durante il Black Friday.