Bioz, Inc., un'importante azienda di software per l'intelligenza artificiale, è entusiasta di annunciare la sua estesa collaborazione con PromoCell, un produttore leader a livello mondiale di cellule umane e terreni di coltura cellulare. PromoCell, con sede in Germania, offre una gamma completa di prodotti tra cui cellule umane primarie, staminali e del sangue, nonché terreni di coltura cellulare ottimizzati. I loro prodotti hanno ottenuto un immenso riconoscimento all'interno della comunità scientifica e sono stati citati in oltre 60,000 pubblicazioni scientifiche in tutto il mondo.

Questa espansione della partnership consentirà a Bioz non solo di continuare a sfruttare l'ampio portafoglio di prodotti di PromoCell, ma anche di migliorare le sue capacità nel supportare ricercatori accademici e medici nella loro ricerca di scoperte rivoluzionarie nella ricerca cellulare. Combinando il software basato sull'intelligenza artificiale di Bioz con i prodotti di alta qualità di PromoCell, i ricercatori avranno accesso a strumenti all'avanguardia e risorse affidabili per facilitare i loro esperimenti e studi.

L'impegno di PromoCell nel fornire ai ricercatori terreni di coltura cellulare all'avanguardia è vitale per il progresso scientifico. L'ottimizzazione delle condizioni delle colture cellulari è fondamentale per garantire risultati accurati e riproducibili in varie aree di ricerca, come la ricerca sul cancro, la scoperta di farmaci e la medicina rigenerativa. Collaborando con PromoCell, Bioz mira a potenziare ulteriormente i ricercatori con soluzioni innovative che consentano loro di ottenere risultati superiori nei loro sforzi di ricerca.

Mentre il panorama della ricerca continua ad evolversi, questa partnership ampliata tra Bioz e PromoCell riafferma il loro impegno condiviso a sostegno della comunità scientifica. Mettendo in sinergia le loro competenze, risorse e tecnologie, Bioz e PromoCell sono pronti a rivoluzionare la ricerca sulle cellule e a contribuire ai progressi che migliorano la salute e il benessere umano.

Definizioni:

1. AI (Intelligenza Artificiale): la simulazione dell'intelligenza umana da parte delle macchine, consentendo loro di eseguire compiti che tipicamente richiedono l'intelligenza umana.

2. Terreni di coltura cellulare: soluzioni nutritive utilizzate per supportare la crescita e la sopravvivenza delle cellule in vitro.

