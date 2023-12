Il cerotto biodegradabile realizzato con cellule umane è promettente per il trattamento dei difetti cardiaci congeniti dei neonati

By

I ricercatori dell’Anschutz Medical Campus dell’Università del Colorado (CU) hanno fatto un passo avanti significativo sviluppando un cerotto biodegradabile realizzato con cellule umane. Questo cerotto rivoluzionario ha il potenziale per correggere i difetti cardiaci congeniti (CHD) infantili e ridurre la necessità di molteplici interventi chirurgici invasivi. A differenza degli attuali cerotti non viventi e non degradabili utilizzati, questo nuovo cerotto è progettato per integrarsi con il tessuto cardiaco del paziente e durare più a lungo delle soluzioni esistenti.

I difetti cardiaci congeniti, che si riferiscono a un gruppo di difetti presenti alla nascita, colpiscono circa nove bambini su 1,000 nati in tutto il mondo. Mentre alcuni di questi difetti potrebbero non richiedere trattamento, i casi più complessi spesso richiedono interventi chirurgici invasivi eseguiti nell’arco di diversi anni, a partire dal primo anno di vita. Questi interventi richiedono comunemente l'impianto di un cerotto cardiaco, ma i cerotti attuali presentano dei limiti. Non crescono con il cuore del paziente e sono soggetti a guasti a causa della loro incapacità di integrarsi con il tessuto cardiaco.

Per superare queste sfide, i ricercatori della CU Anschutz hanno utilizzato una combinazione di elettrofilatura e cellule staminali pluripotenti indotte dall’uomo (iPSC) per creare un’impalcatura spessa e porosa. L’elettrofilatura prevede la creazione di nanofibre applicando elettricità a una soluzione liquida. Il team ha utilizzato policaprolattone biodegradabile (PCL) per costruire l'impalcatura, che è stata poi riempita di fibrina, una proteina presente nei coaguli di sangue. Hanno seminato l'impalcatura con iPSC, che hanno dimostrato risultati promettenti dopo tre settimane, mostrando l'integrazione con l'impalcatura e la capacità di supportare la contrazione dei cardiomiociti derivati ​​dalle iPSC.

Sebbene siano necessari ulteriori test prima che possano iniziare i test sull’uomo, i ricercatori sono ottimisti riguardo al potenziale del cerotto biodegradabile. Rappresenta un progresso significativo nell’ingegneria dei tessuti cardiaci e ha il potenziale per rivoluzionare il trattamento della malattia coronarica e di altre condizioni cardiache. Utilizzando le cellule del paziente, l'obiettivo finale è generare tessuto cardiaco coltivato in laboratorio che possa essere utilizzato per correggere difetti cardiaci e ridurre le complicanze a lungo termine.

FAQ:

D: Cosa sono i difetti cardiaci congeniti (CHD)?

R: I difetti cardiaci congeniti sono anomalie nella struttura del cuore presenti alla nascita dovute ad uno sviluppo improprio durante la gravidanza.

D: Che cosa rende unico il cerotto biodegradabile sviluppato da CU Anschutz?

R: Il cerotto biodegradabile è costituito da cellule umane ed è progettato per integrarsi con il tessuto cardiaco del paziente, risolvendo i limiti degli attuali cerotti non degradabili.

D: Come funziona la patch?

R: Il cerotto è costituito da un'impalcatura spessa e porosa creata mediante elettrofilatura ed è riempita di fibrina. È seminato con cellule staminali pluripotenti indotte umane (iPSC) che si integrano con l'impalcatura e supportano la crescita del tessuto cardiaco funzionale.

D: Qual è il potenziale impatto di questa ricerca?

R: Lo sviluppo di questo cerotto biodegradabile promette di ridurre la necessità di interventi chirurgici invasivi nei neonati con difetti cardiaci congeniti e potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti per altre patologie cardiache.

Fonte: [Materials Today](https://www.materialstoday.com/)