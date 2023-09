Il robot “Sensiworm” rivoluziona le ispezioni dei motori degli aerei di linea

By

Un nuovo robot chiamato “Sensiworm” è destinato a trasformare il modo in cui vengono ispezionati i motori degli aerei di linea. Sviluppato da un team di ingegneri di GE Aerospace Research, Binghamton University e UES, Inc., Sensiworm è un dispositivo robotico morbido di ispirazione biologica che si muove come un verme.

Attualmente, le parti inaccessibili dei motori a reazione vengono ispezionate utilizzando i boroscopi, che sono lunghi tubi flessibili con una telecamera a un'estremità. Tuttavia, questi dispositivi spesso si abbassano a causa della forza di gravità e può essere difficile manovrarli in profondità nel motore.

Sensiworm affronta queste limitazioni utilizzando uno stile di locomozione push-pull facilitato dalle ventose sul lato inferiore. Quando utilizzato nella porta di ingresso della turbina o di scarico di un motore, il robot può navigare attraverso il motore e trasmettere video in diretta da una telecamera rivolta in avanti. La fotocamera è dotata di un riflettore per assistere nell'imaging di crepe, corrosione o altri problemi.

Ciò che distingue Sensiworm sono le sue capacità di rilevamento aggiuntive. Il prototipo esistente è dotato di sensori in grado di rilevare perdite di gas e misurare lo spessore dei rivestimenti di barriera termica sulle parti del motore. Si prevede che le versioni future del robot avranno ancora più capacità di rilevamento.

L'obiettivo finale è che Sensiworm sia completamente autonomo e senza vincoli, con il proprio alimentatore, microprocessore ed elettronica. Ciò consentirebbe al robot di eseguire riparazioni tramite telecomando oltre alle ispezioni.

Lo sviluppo di Sensiworm potrebbe migliorare significativamente l'efficienza e la completezza delle ispezioni dei motori degli aerei di linea. Grazie al suo design morbido e flessibile, il robot può ispezionare ogni centimetro di un motore a reazione, fornendo dati in tempo reale e riprese video delle condizioni del motore.

Con l'introduzione di robot come Sensiworm, gli operatori di servizio disporranno di numerosi set aggiuntivi di occhi e orecchie per eseguire ispezioni sulle ali, garantendo la sicurezza e il regolare funzionamento degli aerei di linea.

