Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti presenta accuse penali contro Binance e il fondatore Changpeng Zhao

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il suo fondatore e CEO miliardario, Changpeng Zhao, stanno affrontando accuse penali promosse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le accuse sono il risultato di un'indagine pluriennale sulle accuse di violazione delle leggi e dei regolamenti statunitensi.

Secondo i documenti del tribunale, Changpeng Zhao si dichiarerà colpevole di accuse penali e si dimetterà dalla carica di CEO di Binance come parte di un accordo da 4 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia. Le accuse includono la violazione del Bank Secrecy Act per la mancata attuazione di un efficace programma antiriciclaggio e la violazione intenzionale delle sanzioni economiche statunitensi.

Il patteggiamento afferma che Changpeng Zhao si dichiarerà personalmente colpevole di aver violato e indotto un istituto finanziario a violare il Bank Secrecy Act, e il Dipartimento di Giustizia raccomanda che gli venga inflitta una multa di 50 milioni di dollari. Le accuse contro Binance includono la conduzione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, la violazione dell'International Emergency Economic Powers Act e un'accusa di cospirazione.

Questo sviluppo arriva dopo che all’inizio di quest’anno sono state intentate cause civili da parte della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission contro Binance. Il controllo normativo su Binance si è intensificato, con preoccupazioni sollevate riguardo alle operazioni della società in varie giurisdizioni, accuse di riciclaggio di denaro e frode sui titoli.

Sebbene Binance sia cresciuto rapidamente sin dalla sua nascita nel 2017, questa recente azione legale mette in discussione il futuro dell'exchange. Le accuse mosse contro la società e il suo fondatore sollevano notevoli preoccupazioni sulla conformità e sulla supervisione normativa nel settore delle criptovalute.

FAQ:

D: Quali sono le accuse mosse contro Binance e Changpeng Zhao?

R: Le accuse includono la violazione del Bank Secrecy Act e la violazione intenzionale delle sanzioni economiche statunitensi.

D: Qual è l'accordo proposto con il Dipartimento di Giustizia?

R: L'accordo proposto è un accordo da 4 miliardi di dollari e Changpeng Zhao si dichiarerà colpevole e si dimetterà dalla carica di CEO di Binance.

D: Quali altre azioni normative sono state intraprese contro Binance?

R: Binance ha dovuto affrontare cause civili da parte della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission all'inizio di quest'anno.