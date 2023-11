Consulenti Big Cloud riconosciuti come partner di soluzioni Microsoft per il lavoro moderno

By

Big Cloud Consultants, rinomato fornitore di servizi tecnologici Microsoft e soluzioni per ambienti di lavoro ibridi, ha ottenuto la stimata designazione di Solutions Partner nello stimato Microsoft AI Cloud Partner Program. Questo riconoscimento evidenzia l'eccezionale supporto clienti e la vasta conoscenza delle soluzioni Microsoft Modern Work offerte da Big Cloud Consultants.

La designazione di Solutions Partner testimonia la straordinaria capacità dell'azienda di fornire ai clienti risultati di successo in linea con Microsoft Cloud. Rafforza ulteriormente la posizione di Big Cloud come partner tecnologico affidabile, noto per la sua competenza e impegno nel fornire ai clienti soluzioni all'avanguardia.

Con questo risultato, Big Cloud Consultants rafforza la propria dedizione al miglioramento continuo delle proprie conoscenze e competenze, garantendo di poter servire meglio sia i clienti esistenti che i potenziali partner. L'instancabile ricerca del team di aumentare la produttività è evidente nel conseguimento della designazione di Solutions Partner all'interno del Microsoft AI Cloud Partner Program.

Le designazioni delle soluzioni Microsoft distinguono i partner di alto livello dal vasto ecosistema di fornitori di servizi tecnologici. In base al punteggio di capacità del partner, queste designazioni sostituiscono le competenze Gold e Silver legacy di Microsoft, con fattori quali capacità tecniche, esperienza e capacità di fornire risultati di successo ai clienti allineati al Microsoft Cloud che determinano il riconoscimento. Questa partnership con Microsoft mette in mostra la capacità di Big Cloud Consultants di facilitare la collaborazione, l'organizzazione, l'apprendimento, la creazione e la connessione senza soluzione di continuità in luoghi di lavoro remoti e ibridi.

Big Cloud Consultants sfrutterà la propria posizione di Microsoft Solutions Partner per rafforzare la propria capacità di assistere le organizzazioni nel raggiungimento del successo aziendale. Attraverso i loro servizi cloud end-to-end e di gestione ibrida del luogo di lavoro, che includono Microsoft Azure, Microsoft 365, SharePoint, Power Platform, sicurezza dell'area di lavoro, consulenza sulla migrazione e servizi gestiti, forniscono alle organizzazioni una base tecnologica su cui costruire.

Per le organizzazioni che cercano soluzioni innovative ed efficaci per il lavoro moderno, Big Cloud Consultants è il partner di fiducia a cui rivolgersi.

FAQ:

D: Qual è il significato del conseguimento da parte di Big Cloud Consultants della designazione di Solutions Partner?

R: La designazione Solutions Partner indica il supporto clienti d'élite e la competenza di Big Cloud Consultants nelle soluzioni Microsoft Modern Work, consolidando la sua posizione di partner tecnologico affidabile.

D: Quali fattori determinano la designazione di Solutions Partner?

R: Microsoft determina la designazione di Solutions Partner in base al punteggio di capacità del partner, considerando elementi quali capacità tecniche, esperienza e capacità di fornire risultati di successo ai clienti allineati a Microsoft Cloud.

D: Quali servizi offre Big Cloud Consultants come partner di soluzioni Microsoft?

R: Big Cloud Consultants è specializzato nella gestione end-to-end del cloud e del luogo di lavoro ibrido, offrendo servizi come Microsoft Azure, Microsoft 365, SharePoint, Power Platform, sicurezza dell'area di lavoro, consulenza sulla migrazione e servizi gestiti.