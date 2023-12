Il presidente Biden incontra l'equipaggio della Luna di Artemis II alla Casa Bianca

Il presidente Joe Biden ha recentemente accolto alla Casa Bianca l’equipaggio dell’Artemis II, composto da quattro astronauti che voleranno attorno alla Luna per la prima volta in 50 anni. Esponendo una roccia lunare raccolta durante l’era Apollo, il presidente Biden ha mantenuto la sua promessa di ospitare l’equipaggio dopo che fosse stato selezionato per la missione all’inizio di quest’anno. L'equipaggio, composto da tre americani e un canadese, ha avuto anche l'opportunità di incontrare il vicepresidente Kamala Harris.

Il lancio è previsto non prima della fine del 2024 e l'equipaggio dell'Artemis II sarà il primo a far volare la capsula Orion della NASA su un razzo Space Launch System dal Kennedy Space Center. A differenza delle precedenti missioni lunari, questo equipaggio non atterrerà né entrerà nell'orbita lunare. Voleranno invece intorno alla Luna e torneranno direttamente sulla Terra come preludio a un successivo atterraggio lunare l’anno successivo.

Il comandante Reid Wiseman ha espresso l'attenzione dell'equipaggio sulla preparazione piuttosto che su una data di lancio specifica, affermando: “Come equipaggio, non pensiamo nemmeno alla data. Andremo quando la NASA e il veicolo saranno pronti a volare”. Nei loro preparativi, gli astronauti utilizzano simulatori e lavorano a stretto contatto con il Controllo Missione per garantire un viaggio sicuro da e verso la Luna.

Nel mese di febbraio l'equipaggio parteciperà ad una prova generale, simulando le proprie attività all'interno della capsula nell'Oceano Pacifico. Lo specialista di missione Jeremy Hansen ha sottolineato lo sforzo di collaborazione richiesto per il successo della missione, affermando: “Ci vuole un'enorme squadra di persone per mettere quattro umani... per lanciarli intorno alla luna e ritorno e farli respirare ancora quando colpiscono il Pacifico. E lavoriamo con loro ogni giorno”.

Questa storica missione Artemis II segna la prima volta che un equipaggio lunare include un membro esterno agli Stati Uniti. Inoltre, è l'equipaggio di debutto del programma Luna Nuova della NASA, chiamato Artemis in onore della sorella gemella del mitologico Apollo. Alla fine del 2020, una capsula Orion vuota ha completato un volo di prova attorno alla luna, servendo come prova generale tanto attesa.

Mentre l'equipaggio si prepara con entusiasmo per la missione, sono sorte preoccupazioni riguardo allo scudo termico della capsula Orion. Durante il volo di prova dello scorso anno, sono state osservate carbonizzazioni e perdite di materiale inaspettate sullo scudo termico, fondamentale per proteggere la navicella durante il rientro. Le indagini su questo problema potrebbero potenzialmente ritardare la partenza dell'equipaggio.

Durante l'incontro con il presidente Biden, gli astronauti discussero un discorso pronunciato dal presidente John F. Kennedy nel 1962 riguardante la missione sulla luna. Hanno notato l'impegno di Biden nella missione e sono stati ispirati dal suo riferimento alla dichiarazione di Kennedy secondo cui gli Stati Uniti avrebbero intrapreso questo viaggio come una sfida che non erano disposti a rinviare. Lo Studio Ovale ha anche esposto una roccia lunare, Lunar Sample 76015,143, prestata dalla NASA. Raccolta nel 1972 da Harrison Schmitt e Gene Cernan, si ritiene che la roccia abbia circa 3.9 miliardi di anni e pesi meno di mezzo chilo.