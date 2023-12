PC Gaming Show: una vetrina dei giochi per PC inediti più attesi

Preparatevi per un evento entusiasmante nel mondo dei giochi per PC! Il PC Gaming Show: Most Wanted Powered by Intel affascinerà i giocatori giovedì 30 novembre 2023 alle 6:XNUMX GMT. Questo attesissimo spettacolo, narrato dalla nota doppiatrice britannica Amelia Tyler, promette di essere un'esperienza elettrizzante per gli appassionati di giochi di tutto il mondo.

Presentato dal personaggio britannico degli eSport Frankie Ward, che ospita regolarmente il PC Gaming Show, questo evento porterà gli spettatori in un conto alla rovescia dei 25 giochi per PC inediti più emozionanti. La selezione si basa sui voti di oltre 70 stimati "membri del Consiglio" del settore dei giochi. Questo consiglio eterogeneo è composto da luminari del settore, giornalisti e creatori di contenuti, inclusi nomi come Sid Meier, Tim Schafer e Brenda Romero.

The PC Gaming Show: Most Wanted mira a fornire una piattaforma sia per i franchise affermati che per le gemme meno conosciute degli studi più piccoli. Evan Lahti, redattore capo globale di PC Gamer, afferma: "L'elenco dei più ricercati conterrà gemme a sorpresa provenienti da studi più piccoli accanto ai franchise più grandi, perché questa è la storia dei giochi per PC".

Lo spettacolo non includerà solo interviste esclusive con sviluppatori di giochi molto attesi come Homeworld 3, Path of Exile 2 e Unforetold: Witchstone, ma offrirà anche visite dietro le quinte agli studi di tutto il mondo, nuovi trailer e annunci entusiasmanti. Dai clan di vampiri ai giochi di ruolo psico-horror, gli spettatori possono aspettarsi una vasta gamma di esperienze di gioco.

Il PC Gaming Show: Most Wanted sarà trasmesso in diretta su varie piattaforme, tra cui i canali PC Gamer Twitch e YouTube, Steam e la piattaforma cinese Bilibili. Inoltre, lo spettacolo avrà streaming dedicati con sottotitoli localizzati in inglese, coreano, giapponese, mandarino (semplificato), spagnolo, tedesco e francese.

Unisciti ad Amelia Tyler e a una serie di famosi streamer, tra cui Asmongold, Esfand e AnneMunition, mentre condividono le loro reazioni in diretta all'elenco dei più ricercati. Assicurati di segnare i tuoi calendari e sintonizzati per una vetrina dei giochi per PC inediti più attesi!

Domande frequenti

1. Quando e dove si svolgerà il PC Gaming Show: Most Wanted?

Il PC Gaming Show: Most Wanted Powered by Intel si svolgerà giovedì 30 novembre 2023 alle 6:XNUMX GMT. Sarà trasmesso in diretta sui canali PC Gamer Twitch e YouTube, Steam e sulla piattaforma cinese Bilibili.

2. Chi narrerà lo spettacolo?

Lo spettacolo sarà narrato da Amelia Tyler, una rinomata doppiatrice britannica nota per il suo lavoro nel gioco di ruolo di successo Baldur's Gate 3.

3. Posso aspettarmi interviste esclusive o contenuti dietro le quinte?

Assolutamente! Il PC Gaming Show: Most Wanted conterrà interviste esclusive con gli sviluppatori di giochi molto attesi come Homeworld 3, Path of Exile 2 e Unforetold: Witchstone. Lo spettacolo prevederà anche visite dietro le quinte agli studi di tutto il mondo, offrendo agli spettatori un'anteprima del processo di sviluppo.

4. Ci saranno streamer che condivideranno le loro reazioni all'elenco dei più ricercati?

SÌ! streamer famosi come Asmongold, Esfand e AnneMunition si uniranno ad Amelia Tyler per condividere le loro reazioni dal vivo all'elenco dei più ricercati non appena verrà rivelato.

5. In quali lingue sarà disponibile lo spettacolo?

Il PC Gaming Show: Most Wanted avrà streaming dedicati con sottotitoli localizzati in inglese, coreano, giapponese, mandarino (semplificato), spagnolo, tedesco e francese, garantendo che un pubblico più ampio possa godersi l'evento.

