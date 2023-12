Il ritorno di oltre il bene e il male: un'edizione anniversario tanto attesa

By

Il mondo dei giochi è in fermento con l'amato classico, Beyond Good & Evil, che riemerge sotto forma di un'edizione speciale per il 20° anniversario. Lo store Xbox di Microsoft ha inaspettatamente elencato il gioco, mostrando screenshot straordinari e dettagli emozionanti prima di metterlo rapidamente offline. Tuttavia, Internet ha preso rapidamente piede, diffondendo la notizia a macchia d’olio.

L'edizione Anniversary promette un'esperienza di gioco migliorata con risoluzione 4K e prestazioni fluide di 60 fotogrammi al secondo. I giocatori possono aspettarsi grafica, controlli e audio migliorati, che danno vita al fantastico mondo di Hillys come mai prima d'ora. Ma non è tutto: questa edizione introduce anche nuove funzionalità, tra cui funzionalità di salvataggio automatico e salvataggio incrociato, rendendo il gioco fluido su diversi dispositivi.

I fan del gioco originale saranno lieti di scoprire una nuova modalità speedrun e obiettivi aggiornati, offrendo nuove sfide anche ai giocatori più esperti. Inoltre, una caccia al tesoro in tutta Hillys offre ricompense esclusive e approfondimenti sull'affascinante passato della protagonista Jade. Lo sviluppo e i segreti del gioco sono splendidamente presentati in una galleria dedicata all'anniversario, che consente ai giocatori di approfondire l'affascinante mondo di Beyond Good & Evil.

Sebbene questo entusiasmante revival abbia mancato l'effettivo 20° anniversario, indica fortemente che un annuncio ufficiale e un rilascio sono imminenti. Ubisoft, l'editore del gioco, non ha ancora commentato la recente lista del negozio Xbox. Tuttavia, l'Electronic Software Ratings Board (ESRB) ha già valutato l'edizione del 20° anniversario per più piattaforme, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, suggerendo che un'ampia release è all'orizzonte.

Beyond Good & Evil ha inizialmente catturato il cuore dei giocatori nel 2003, ricevendo il plauso della critica per la sua narrazione avvincente e il suo gameplay accattivante. Il tanto atteso sequel, Beyond Good & Evil 2, è stato annunciato nel 2017 ma ha dovuto affrontare numerosi ritardi e aggiornamenti limitati. Nonostante le sfide, i fan continuano a sperare che questo gioco tanto atteso alla fine si realizzi.

Fonte:

– Negozio Xbox: [xbox.com/exciting-gaming-news]

– CERS: [esrb.org/20th-anniversary-edition-ratings]

FAQ

D: Su quali piattaforme verrà rilasciata Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition?

R: Il gioco dovrebbe essere rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

D: Quali nuove funzionalità e miglioramenti possono aspettarsi i giocatori in questa edizione?

R: L'edizione del 20° anniversario offre risoluzione 4K, prestazioni a 60 fotogrammi al secondo, grafica, controlli e audio migliorati. Introduce inoltre il salvataggio automatico, il salvataggio incrociato, una modalità speedrun e risultati aggiornati.

D: Beyond Good & Evil 2 è legato all'edizione del 20° anniversario?

R: Beyond Good & Evil 2 è un gioco separato ed è ancora in fase di sviluppo. L'edizione del 20° anniversario è un'edizione speciale del gioco originale.

D: Quando verrà rilasciata l'edizione del 20° anniversario di Beyond Good & Evil?

R: Sebbene non sia stata annunciata una data di rilascio ufficiale, la recente apparizione del gioco sullo store Xbox indica che il lancio potrebbe avvenire a breve. Tieni d'occhio gli aggiornamenti di Ubisoft.

D: I giocatori possono aspettarsi contenuti o premi aggiuntivi nell'edizione del 20° anniversario?

R: Sì, i giocatori possono partecipare a una caccia al tesoro durante il gioco per scoprire ricompense esclusive. La galleria dell'anniversario fornisce anche approfondimenti sullo sviluppo e sui segreti del gioco.