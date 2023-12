Aggiornamenti entusiasmanti in arrivo nell'edizione del 20° anniversario di Beyond Good & Evil

Sei un fan di Al di là del bene e del male? Preparati a rivivere l'avventura con l'attesissima edizione del 20° anniversario del gioco. Microsoft ha recentemente elencato l'edizione su Xbox Store, dandoci un assaggio degli entusiasmanti aggiornamenti che saranno inclusi.

Uno dei punti salienti dell'edizione dell'anniversario è il miglioramento della qualità visiva. I giocatori possono aspettarsi di godersi il gioco con una straordinaria risoluzione 4K a 60 FPS fluidi. Anche la grafica, i controlli e l'audio hanno subito miglioramenti, promettendo un'esperienza di gioco più coinvolgente.

Inoltre, l'edizione del 20° anniversario introdurrà nuove funzionalità per migliorare il gameplay. Sono state aggiunte funzionalità di salvataggio automatico e salvataggio incrociato, consentendo ai giocatori di salvare comodamente i propri progressi su più dispositivi. È stata inclusa un'emozionante modalità speedrun, che sfida i giocatori a completare il gioco nel minor tempo possibile.

Inoltre, gli obiettivi del gioco sono stati aggiornati, offrendo ai giocatori nuove sfide e ricompense da sbloccare. Che tu sia un giocatore esperto o nuovo in Beyond Good & Evil, questi risultati forniranno ulteriori obiettivi e incentivi per l'esplorazione.

La trama avvincente del gioco rimane intatta. I giocatori vestiranno i panni della reporter d'azione Jade mentre indaga sui misteriosi attacchi alieni di DomZ insieme a personaggi amati come suo zio adottivo Pey'j e il coraggioso Double H. Armata del suo daï-jo e della fedele macchina fotografica, Jade si imbarca in un'avventura pieno di esplorazione, combattimento, risoluzione di enigmi, minigiochi ed esilaranti gare di hovercraft.

Sebbene la data di uscita dell'edizione del 20° anniversario non sia stata ancora annunciata, dovrebbe essere rivelata presto. I fan di Beyond Good & Evil aspettavano con impazienza l'uscita, poiché il gioco è in un limbo di sviluppo da oltre un decennio.

Non perdere l'occasione di vivere ancora una volta Beyond Good & Evil in tutto il suo splendore. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulla data di uscita e sulla disponibilità dell'edizione del 20° anniversario. Unisciti a noi mentre torniamo nel meraviglioso mondo di Hillys e ci imbarchiamo in un'avventura indimenticabile.