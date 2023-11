Trovare le migliori offerte sui prodotti Google questo Black Friday

By

Con l'avvicinarsi del Black Friday 2023, cresce l'attesa per le migliori offerte sui prodotti Google. Con le festività natalizie in pieno svolgimento, gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza sconti sugli ultimi smartphone Google, dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. Per aiutarti a navigare nel mare di offerte, abbiamo compilato un elenco delle migliori offerte Google che puoi aspettarti questo Black Friday.

Pixel 8 e 8 Pro vedono riduzioni di prezzo significative

Gli attesissimi Google Pixel 8 e 8 Pro riceveranno i loro primi sconti in assoluto questo Black Friday. Questi smartphone di punta, lanciati proprio il mese scorso, saranno disponibili a prezzi interessanti. Pixel 8 Pro vedrà uno sconto di $ 200, portando il prezzo a $ 799. Anche il Pixel 8 più piccolo riceverà un taglio di prezzo di 150 dollari, rendendolo disponibile a 549 dollari. Questi sconti sono 50 dollari in più rispetto ai tagli di prezzo dello scorso anno sui modelli Pixel 7/Pro, rendendoli un affare ancora migliore per i consumatori.

L'offerta migliore finora su Pixel Fold

Se hai tenuto d'occhio Google Pixel Fold, questo Black Friday sarà il momento perfetto per prenderne uno. Con uno sconto di $ 400, questo dispositivo pieghevole sarà disponibile al prezzo più basso di sempre. Questo segna il secondo notevole taglio di prezzo dalla sua uscita all'inizio di quest'anno, offrendo un'eccellente opportunità per possedere uno degli smartphone più innovativi sul mercato.

Rapporto qualità-prezzo con Pixel 7a

Per chi cerca un'opzione conveniente, Google Pixel 7a sarà una scelta interessante. Con un ritorno al suo prezzo più basso di tutti i tempi di $ 374 (originariamente $ 499), questo telefono economico offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se non hai bisogno delle funzionalità di fascia alta dei dispositivi di punta, Pixel 7a è un'opzione solida.

Sconti sul Tablet Pixel

Gli appassionati del grande schermo troveranno il tablet Google Pixel al prezzo più basso di tutti i tempi questo Black Friday. Al prezzo di $ 399 (originariamente $ 499), questo tablet Android offre uno sconto di $ 100 ed è perfetto per la produttività e l'intrattenimento in movimento. Inoltre, è prevista la messa in vendita del dock di ricarica magnetico, che migliorerà l'usabilità del tablet.

Occasioni sul Pixel Watch

L'attesissimo Pixel Watch 2 vedrà finalmente i suoi primi sconti questo Black Friday. Con un potenziale calo di prezzo da $ 349 a $ 299 (o forse inferiore), questo smartwatch sarà un ottimo investimento. Per coloro che cercano un’opzione ancora più conveniente, il Pixel Watch originale sarà disponibile a soli $ 200, pari al prezzo più basso di tutti i tempi.

Accessori a prezzi scontati

Oltre ai dispositivi principali, Google offrirà sconti anche su accessori come Pixel Buds Pro e Pixel Buds A-Series. I Pixel Buds Pro, venduti al dettaglio a $ 200, saranno disponibili per $ 119, mentre i Pixel Buds A-Series raggiungeranno il minimo storico di $ 64. Il Pixel Stand di seconda generazione, un supporto di ricarica per dispositivi Pixel, sarà disponibile al miglior prezzo di sempre di $ 59, con uno sconto del 25%.

FAQ

Q: Dove posso trovare queste offerte?

A: Queste offerte saranno disponibili presso rivenditori famosi come Amazon, Best Buy e direttamente da Google.

Q: Questi sconti sono disponibili solo durante il Black Friday?

A: Sebbene il Black Friday sia l’evento principale, è probabile che questi sconti si estendano per tutta la stagione dello shopping natalizio, compreso il Cyber ​​Monday.

Q: Posso acquistare questi prodotti online?

A: Sì, queste offerte saranno disponibili per l'acquisto online, assicurandoti di poter usufruire degli sconti comodamente da casa tua.

Q: Ci sono restrizioni su queste offerte?

A: È meglio controllare i termini e le condizioni specifici di ciascuna offerta, poiché alcune offerte potrebbero avere quantità o tempi limitati.

Con questi entusiasmanti sconti sui prodotti Google, il Black Friday 2023 si preannuncia come una grande opportunità per mettere le mani sulla tecnologia più recente a prezzi imbattibili. Che tu sia alla ricerca di un nuovo smartphone, tablet, smartwatch o accessori, tieni gli occhi aperti per queste fantastiche offerte. Felice shopping!