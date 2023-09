Come ottenere Apple TV+ gratuitamente: i modi migliori per guardare

Apple TV+ è diventato uno dei migliori servizi di streaming per programmi TV e film originali. Se sei interessato a provare questo servizio senza impegnarti nel canone di abbonamento mensile di $ 6.99, ci sono diversi modi per guardare Apple TV+ gratuitamente.

La prima opzione è sfruttare l’offerta di prova gratuita standard. Basta registrarsi ad Apple TV+ e usufruire del servizio per sette giorni senza alcun costo. Se decidi che non fa per te, annulla prima della fine del periodo di prova.

Se ti piacciono i programmi originali e gli sport in diretta disponibili su Apple TV+, valuta la possibilità di continuare a guardare e usufruire del servizio. A $ 6.99 al mese, il prezzo è paragonabile a Hulu e più economico di Netflix. Avrai anche accesso allo streaming TV in diretta e ai contenuti on-demand.

Oltre alla prova gratuita, puoi anche guardare Apple TV+ gratuitamente iscrivendoti alla prova gratuita di un mese di Apple One. Apple One è un pacchetto di abbonamento che include vari servizi come Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e iCloud+ a un prezzo scontato. Questa è un'opzione eccellente per ottenere musica, film, programmi TV, videogiochi, notizie e altro da Apple senza pagare singolarmente ciascun servizio.

Un altro modo per usufruire gratuitamente di Apple TV+ è acquistare un dispositivo Apple idoneo. Quando acquisti un nuovo iPhone, iPad, Apple TV o Mac da un Apple Store o da un rivenditore autorizzato come Best Buy o Target, riceverai tre mesi di Apple TV+ gratuitamente, equivalenti a 90 giorni di streaming gratuito.

Best Buy ha attualmente una promozione che offre tre mesi di Apple TV+ gratis senza dover effettuare alcun acquisto. Aggiungi semplicemente Apple TV+ al carrello, procedi al pagamento e tutto è pronto. Puoi annullare dopo i 90 giorni se lo desideri senza alcun obbligo.

Per gli studenti, Apple offre un pacchetto di abbonamento scontato che include Apple TV+ e Apple Music insieme per soli $ 5.99 al mese. Si tratta di un risparmio significativo rispetto all'abbonamento individuale a ciascun servizio. Per qualificarsi, gli studenti devono iscriversi ed essere verificati tramite UNiDAYS. Inoltre, con questo piano di abbonamento per studenti è disponibile una prova gratuita di un mese.

Infine, T-Mobile offre l'accesso gratuito ad Apple TV+ per i suoi clienti nuovi ed esistenti. A seconda del tuo piano con l'operatore di telefonia mobile, puoi ricevere gratuitamente fino a sei mesi di servizio di streaming. Al termine del periodo gratuito, puoi annullare o continuare a guardare Apple Originals per $ 6.99 al mese.

Con tutte queste opzioni per guardare Apple TV+ gratuitamente, ora hai la possibilità di scegliere cosa guardare per primo senza preoccuparti del costo.

Definizioni:

– Programmazione originale: programmi TV e film esclusivi di uno specifico servizio di streaming.

– Streaming TV in diretta: guardare programmi TV ed eventi mentre vengono trasmessi in tempo reale.

– Contenuti on-demand: programmi TV e film disponibili per la visione in qualsiasi momento.

Fonte:

The Hollywood Reporter (articolo fonte): se acquisti un prodotto o servizio recensito in modo indipendente tramite un collegamento sul nostro sito Web, The Hollywood Reporter potrebbe ricevere una commissione di affiliazione.