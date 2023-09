Gli spettrometri da banco possono analizzare in modo efficiente gli oli di pirolisi, lo dimostra uno studio dell'Aston University

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell'Aston University ha dimostrato che gli spettrometri da banco possono analizzare efficacemente i biooli di pirolisi, offrendo un'alternativa economicamente vantaggiosa agli spettrometri ad alto campo. I biooli di pirolisi vengono prodotti sottoponendo materiali di scarto industriali o agricoli a temperature estreme e vengono sempre più considerati sostituti dei combustibili fossili. Tuttavia, analizzare le miscele complesse presenti in questi biooli è stato un compito impegnativo e costoso.

La composizione dei biooli di pirolisi gioca un ruolo cruciale nel determinare la loro stabilità e il successivo trattamento. In particolare, la presenza di sostanze chimiche contenenti ossigeno, come i gruppi carbonilici, può avere un impatto notevole sulla corrosività e sulla stabilità dell'olio. La spettrometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) ad alto campo è stata il metodo di riferimento per analizzare l'identificazione e la concentrazione di specie chimiche nei campioni. Tuttavia, gli spettrometri NMR ad alto campo sono costosi, con prezzi che vanno da £ 600,000 a £ 10 milioni, e richiedono criogeni e solventi costosi.

Per risolvere questo problema, il dottor Robert Evans e il suo team dell’Aston University hanno esplorato l’efficacia degli spettrometri NMR da banco nell’analisi degli oli di pirolisi. Gli spettrometri da banco, che utilizzano magneti permanenti e non richiedono raffreddamento criogenico, sono significativamente meno costosi da acquistare e mantenere. Sebbene abbiano sensibilità e risoluzione ridotte rispetto agli spettrometri ad alto campo, sono comunemente utilizzati nei laboratori didattici e nella ricerca.

Lo studio, condotto in collaborazione con l'Università del Tennessee, ha confrontato i risultati ottenuti dagli spettrometri da banco con quelli ottenuti da spettrometri ad alto campo e altre tecniche analitiche. I ricercatori hanno valutato gli oli di pirolisi derivati ​​da varie piante e hanno scoperto che gli spettrometri da banco hanno sovraperformato l’analisi di titolazione per la concentrazione totale di carbonile. Hanno inoltre eguagliato le prestazioni della spettrometria ad alto campo nel rilevamento di gruppi carbonilici, come chetoni, aldeidi e chinoni.

Il dottor Evans ha sottolineato che, nonostante i noti limiti degli spettrometri da banco, sono stati in grado di ottenere dati NMR di qualità simile a quelli degli spettrometri ad alto campo. Ciò apre la strada a un’analisi NMR degli oli di pirolisi più semplice, più economica e più accessibile per una gamma più ampia di utenti.

Nel complesso, questa ricerca mette in mostra il potenziale degli spettrometri da banco nell’analisi di miscele complesse, fornendo una soluzione economica ed efficiente per lo studio e la comprensione dei biooli di pirolisi.

Fonte: Aston University, Tang, B., et al. "Analisi quantitativa di risonanza magnetica nucleare 19F a basso campo dei gruppi carbonilici negli oli di pirolisi". ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625