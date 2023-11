Snapdragon 8 Gen 3: un concentrato di prestazioni, ma non privo di svantaggi

L'attesissimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm ha sicuramente fatto scalpore nel mercato degli smartphone sin dal suo lancio alcuni mesi fa. Con le sue impressionanti capacità prestazionali, è diventato il chipset preferito da molti dispositivi Android di punta. Tuttavia, una recente valutazione ha rivelato che questo potente processore potrebbe mancare in un'area importante: l'efficienza.

Il rinomato revisore tecnologico, Golden Reviewer, ha intrapreso un'analisi completa dello Snapdragon 8 Gen 3, concentrandosi in particolare sulla sua efficienza. Utilizzando strumenti di benchmarking standardizzati, il revisore ha scoperto che, sebbene il chipset vantasse notevoli miglioramenti in termini di prestazioni, la sua efficienza lasciava molto a desiderare.

Una delle caratteristiche distintive di Snapdragon 8 Gen 3 è la sua nuova architettura, che incorpora due core di efficienza, cinque core di prestazioni e un core principale. Il test di Golden Reviewer ha evidenziato il significativo incremento di prestazioni offerto dal grande core del chipset. Tuttavia, questo aumento delle prestazioni ha un costo: l’efficienza.

In un confronto diretto con il suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultima iterazione del chipset di punta di Qualcomm ha mostrato un consumo energetico medio per watt più elevato. Lo Snapdragon 8 Gen 2 vantava un consumo medio di 4.9 watt nel benchmark SPEC, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 ha mostrato una media di 6.27 watt. Questa diminuzione di efficienza è ulteriormente evidenziata dal fatto che il consumo energetico massimo per watt per lo Snapdragon 8 Gen 3 è stato registrato a 11.05 watt.

È importante notare che questi risultati potrebbero non rappresentare l'intero potenziale dello Snapdragon 8 Gen 3. I critici hanno sottolineato che i produttori di apparecchiature originali Android (OEM) ottimizzano i SoC Qualcomm in modo diverso, il che significa che i punteggi di efficienza del chipset possono variare a seconda dei diversi smartphone. .

Guardando al futuro, l'imminente Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, che sarà rilasciato nel prossimo futuro, promette un aggiornamento significativo. Il chipset introdurrà la piattaforma Snapdragon X Elite, caratterizzata dagli innovativi core Oryon personalizzati. Questi core, responsabili delle eccezionali prestazioni dei chipset Snapdragon X Elite, saranno integrati anche nello Snapdragon 8 Gen 4, migliorando sia i miglioramenti in termini di prestazioni che i punteggi di efficienza.

Con questo sviluppo, il divario tra i SoC Snapdragon e i chipset di punta di Apple potrebbe ridursi in modo significativo, posizionando Qualcomm come un forte concorrente nel mercato dei processori mobili. Mentre l'industria attende con impazienza l'introduzione dello Snapdragon 8 Gen 4, resta da vedere se risolverà i problemi di efficienza sollevati dallo Snapdragon 8 Gen 3.

Domande frequenti (FAQ)

1. Lo Snapdragon 8 Gen 3 è più potente del suo predecessore?

Assolutamente. Lo Snapdragon 8 Gen 3 offre notevoli miglioramenti in termini di prestazioni rispetto alla precedente generazione di chipset Qualcomm. Tuttavia, ciò va a scapito dell’efficienza.

2. Lo Snapdragon 8 Gen 3 consuma più energia dello Snapdragon 8 Gen 2?

Sì, lo Snapdragon 8 Gen 3 mostra un consumo energetico per watt maggiore rispetto al suo predecessore. Registra un consumo energetico medio di 6.27 watt nel benchmark SPEC, mentre lo Snapdragon 8 Gen 2 ha raggiunto una media di 4.9 watt.

3. I punteggi di efficienza dello Snapdragon 8 Gen 3 possono variare tra i diversi smartphone?

Sì, è importante considerare che i produttori di apparecchiature originali Android (OEM) ottimizzano i SoC Qualcomm in modo diverso. Pertanto, il chipset potrebbe raggiungere punteggi di efficienza diversi in smartphone diversi dallo Xiaomi 14 Pro, oggetto della valutazione.

4. Cosa ci si può aspettare dal prossimo Snapdragon 8 Gen 4?

Lo Snapdragon 8 Gen 4 promette un aggiornamento significativo, con la piattaforma Snapdragon X Elite con core Oryon personalizzati. Si prevede che questi core, responsabili di impressionanti miglioramenti delle prestazioni, miglioreranno anche i punteggi di efficienza. Questo sviluppo potrebbe potenzialmente ridurre il divario tra i SoC Snapdragon e i chipset di punta di Apple.