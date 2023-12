Si dice che il remake di Brothers: A Tale of Two Sons sia in lavorazione

Sommario:

Circolano voci secondo cui il popolare gioco d'avventura per Xbox 505 di Starbreeze e 360 Games, Brothers: A Tale of Two Sons, potrebbe ricevere un remake. Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, un rispettabile leaker, Billbil-kun, ha accennato alla possibilità, portando i fan a speculare su quali cambiamenti e miglioramenti potrebbe apportare il remake. Il gioco originale, elogiato per la sua estetica, il sistema di controllo cooperativo e la storia commovente, è stato un successo tra critici e giocatori. Se le voci fossero vere, sarebbe emozionante vedere il gioco ricevere rinnovata attenzione da parte di un nuovo pubblico su Xbox Series X|S.

Il gioco originale Brothers: A Tale of Two Sons è stato sviluppato da Starbreeze Studios e inizialmente pubblicato su Xbox 360 nel 2013, seguito da una versione per Xbox One nel 2015. Offriva un'esperienza di gioco unica in cui i giocatori controllavano entrambi i fratelli contemporaneamente utilizzando ciascuna levetta. Il gioco ha portato i giocatori in un viaggio attraverso un mondo stravagante, pieno di enigmi, battaglie contro i boss e sfide platform.

Sebbene i dettagli esatti sul potenziale remake siano scarsi, i fan sono ansiosi di sapere se ci saranno miglioramenti alla grafica e alle meccaniche di gioco. Inoltre, si ipotizza la possibilità di nuovi obiettivi per la versione Xbox Series X|S del gioco, simili agli stack di obiettivi esistenti per Xbox 360 e Xbox One.

Per coloro che desiderano maggiori informazioni, si ipotizza che 505 Games possa fare un annuncio durante lo show di Geoff Keighley, The Game Awards 2023. I fan e gli appassionati sono incoraggiati a rimanere sintonizzati per gli aggiornamenti sul potenziale remake di Brothers: A Tale of Two Sons. Nel frattempo, i fan possono ancora godersi le versioni originali disponibili su Xbox Store e assaporare l'avvincente storia dell'epica avventura dei due fratelli.