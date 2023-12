Belmont Stakes si trasferirà all'ippodromo di Saratoga per lavori di ristrutturazione nel 2024

By

Con una mossa significativa, lo storico Belmont Stakes si trasferirà temporaneamente al Saratoga Race Course nel 2024 per consentire la costruzione di un Belmont Park “nuovo e reinventato”. Il governatore Kathy Hochul ha fatto l'annuncio, affermando che Saratoga ospiterà ora la terza tappa della Triple Crown.

La 156a edizione del Belmont Stakes si svolgerà l'8 giugno al Saratoga Race Course, con il Racing Festival che si svolgerà dal 6 al 9 giugno. Il trasferimento fa parte di un progetto di ristrutturazione da 455 milioni di dollari a Belmont Park che prevede la demolizione dell'enorme tribuna che è in vigore dal 1968. Sarà sostituita con una struttura più piccola e moderna, creando più spazio verde per un'atmosfera da parco.

La New York Racing Association (NYRA) aumenterà anche il montepremi del Belmont Stakes da 1.5 milioni di dollari a 2 milioni di dollari nel 2024, insieme a una modifica della distanza. In attesa dell'approvazione, la gara si disputerà su 1 miglio e mezzo invece del tradizionale 1 miglio e mezzo a causa della configurazione del tracciato principale di Saratoga.

La decisione di spostare temporaneamente il Belmont Stakes a Saratoga ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di corse e si prevede che avrà un impatto economico positivo sulla regione della capitale. Il presidente e amministratore delegato della NYRA, David O'Rourke, ha espresso il suo entusiasmo per l'annuncio, e il governatore Hochul ha sottolineato il potenziale del progetto per creare posti di lavoro e stimolare l'attività economica nel settore edile.

Il trasferimento a Saratoga non è la prima volta che il Belmont Stakes viene trasferito a causa di lavori di costruzione. Negli anni '1960 la gara si svolse all'Aqueduct Racetrack durante i lavori di ristrutturazione. Il trasferimento temporaneo a Saratoga offre ai fan l'opportunità di vivere la famosa corsa in un ambiente diverso.

La ristrutturazione di Belmont Park mira a modernizzare la pista vecchia di 117 anni garantendo al contempo il futuro delle corse di cavalli a New York. Si prevede che genererà un’attività economica significativa e creerà nuovi posti di lavoro. Una volta completato, il rinnovato Belmont Park offrirà ai fan servizi migliorati e una struttura all'avanguardia.

Man mano che i piani procedono, maggiori informazioni sul Belmont Stakes Racing Festival all'ippodromo di Saratoga, comprese le offerte di ospitalità e le opzioni sui biglietti, saranno rese disponibili all'inizio del 2024. Questo trasferimento temporaneo segna un capitolo emozionante nella storia del Belmont Stakes, una gara che affascina gli appassionati di sport da decenni.