Instagram introduce nuove funzionalità per combattere account falsi e spam

Instagram sta adottando misure per eliminare lo spam e gli account falsi sulla sua piattaforma introducendo nuove funzionalità che consentono agli utenti di filtrare le richieste di follow ed eliminare i tag spam. Il colosso dei social media mira a migliorare l'esperienza dell'utente e mantenere l'autenticità della sua base di utenti.

Una delle caratteristiche principali è il filtraggio automatico delle richieste di follow da account sospetti di spam o bot in una casella di posta separata. Gli utenti possono approvare manualmente le richieste autentiche eliminando in blocco il resto, inclusi i follower esistenti che Instagram ritiene non autentici. Separando gli account spam, gli utenti possono avere un elenco di follower più pulito e autentico.

Inoltre, Instagram sta implementando un'opzione per eliminare in blocco i tag spam. Questa funzionalità consente agli utenti di rimuovere i tag indesiderati prevalenti nei loro post. In questo modo, gli utenti possono avere un migliore controllo sui contenuti associati al proprio account e assicurarsi che siano in linea con le linee guida di Instagram.

Per assistere ulteriormente gli utenti nel mantenere una presenza online sicura e autentica, Instagram introdurrà anche dei nudge in-app che avvisano gli utenti quando i loro post violano le linee guida della piattaforma. Questi suggerimenti fungeranno da utile promemoria per gli utenti affinché rivedano i propri contenuti e garantiscano la conformità agli standard della community.

Con queste nuove funzionalità, Instagram mira a creare un ambiente più sicuro e affidabile per i propri utenti, riducendo la presenza di account falsi e spam. Consentendo agli utenti di filtrare ed eliminare i contenuti indesiderati, possono curare un'esperienza Instagram personalizzata che riflette i loro veri interessi e connessioni.

Nel complesso, gli sforzi di Instagram per combattere gli account falsi e lo spam sono encomiabili. Dando priorità all'esperienza utente e all'autenticità, la piattaforma sta compiendo passi importanti nel mantenere l'integrità della sua base di utenti e nel promuovere una comunità online positiva.