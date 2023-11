Ibernazione dell'orso grizzly: svelare i segreti dei loro orologi interni

Una nuova ricerca ha fatto luce sugli affascinanti orologi interni degli orsi grizzly durante il letargo. Contrariamente alla credenza popolare, la produzione di energia degli orsi continua a seguire uno schema quotidiano anche se dormono per mesi senza mangiare. Questa scoperta sottolinea il ruolo significativo dei ritmi circadiani nel metabolismo di vari organismi, compreso l’uomo, e offre preziose informazioni su come gli animali si adattano a condizioni ambientali estreme.

Il recente studio genetico, condotto dalla Washington State University, ha esaminato campioni di cellule di orsi grizzly durante sia la stagione attiva che quella ibernata. I ricercatori hanno scoperto che migliaia di geni nelle cellule di orso ibernate erano espressi ritmicamente, influenzando la produzione di adenosina trifosfato (ATP), la principale fonte di energia del corpo. Mentre la produzione di ATP seguiva ancora un modello giornaliero durante l’ibernazione, l’ampiezza, o l’intervallo di massimi e minimi, era ridotta e il punto di produzione più alto si verificava più tardi nel corso della giornata rispetto alla stagione attiva.

I risultati suggeriscono che gli orsi mantengono un ritmo circadiano modificato durante il letargo per risparmiare energia pur continuando a beneficiare del ciclo quotidiano. Sopprimendo il ritmo circadiano, gli orsi possono mettere a punto i loro processi metabolici e il dispendio energetico. Questo adattamento unico consente loro di sopravvivere senza cibo per lunghi periodi, il tutto evitando effetti dannosi come la perdita di tessuto osseo e malattie come il diabete.

Le intuizioni dello studio sui ritmi circadiani degli orsi grizzly potrebbero avere implicazioni anche per la salute umana. Precedenti ricerche hanno collegato le interruzioni dei ritmi circadiani, come quelle sperimentate dai lavoratori del turno di notte, a problemi metabolici e ad un aumento del rischio di condizioni come il diabete e l’aumento di peso.

Mentre i ricercatori continuano a svelare i misteri del letargo degli orsi grizzly, questi risultati forniscono preziose conoscenze sui modi straordinari in cui gli organismi si adattano alle condizioni estreme e mantengono le loro funzioni fisiologiche. La comprensione dei meccanismi genetici alla base dei ritmi circadiani apre nuove possibilità per esplorare trattamenti e interventi per affrontare i disturbi metabolici e migliorare la salute generale.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto tempo vanno in letargo gli orsi grizzly? Gli orsi grizzly tipicamente vanno in letargo per circa sei mesi, a seconda delle condizioni ambientali e della disponibilità di cibo. Gli orsi grizzly si muovono durante il letargo? Sebbene gli orsi siano generalmente meno attivi durante il letargo, occasionalmente si muovono, anche se a un ritmo più lento. In che modo gli orsi traggono vantaggio dal mantenere un ritmo circadiano durante il letargo? Modificando il loro ritmo circadiano durante il letargo, gli orsi possono comunque sperimentare i benefici energetici del ciclo quotidiano conservando energia, consentendo loro di sopravvivere senza cibo per un lungo periodo. Quali sono le potenziali implicazioni delle interruzioni del ritmo circadiano negli esseri umani? Le interruzioni dei ritmi circadiani negli esseri umani sono state associate ad un aumento dei problemi metabolici, all’aumento di peso e ad un rischio più elevato di condizioni come il diabete. Comprendere i ritmi circadiani in altri organismi, come gli orsi grizzly, può offrire spunti su come mitigare questi rischi.

Fonte: Washington State University