Gli utenti di Windows 11 riscontrano problemi con l'ultimo aggiornamento: cicli di avvio e icone che scompaiono

Gli utenti di Windows 11 hanno riscontrato difficoltà con la recente patch di novembre, KB5032190, con conseguenti cicli di avvio e icone scomparse. Sebbene molti siano frustrati da questi problemi, secondo quanto riferito Microsoft sta lavorando per risolverli.

Il problema più grave segnalato dagli utenti è il ciclo di avvio, in cui il PC continua a fallire durante il processo di installazione, portando a ripetuti riavvii. Un utente su Reddit ha condiviso la propria esperienza, affermando di aver riscontrato un ciclo di avvio infinito dopo aver tentato di installare l'aggiornamento. Alla fine sono ricorsi a un ripristino del sistema per risolvere il problema. Altri utenti nello stesso thread hanno segnalato problemi simili, alcuni hanno riscontrato loop di avvio anche durante la versione di anteprima dell'aggiornamento.

Inoltre, alcuni utenti di Windows 11 hanno notato che le icone scompaiono sulla barra delle applicazioni. In alcuni casi le icone scompaiono del tutto, anche se la funzionalità rimane accessibile facendo clic sullo spazio vuoto. In altri casi, le icone sono state spostate, provocando azioni indesiderate quando vengono cliccate.

Microsoft ha riconosciuto il problema dell'icona e lo ha già risolto nella build di anteprima Canary di Windows 11. Si prevede quindi che la soluzione venga implementata nella versione finale del sistema operativo.

Per quanto riguarda i cicli di avvio, anche se ci sono meno segnalazioni di questo problema, può comunque essere problematico per gli utenti interessati. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il sistema alla fine si corregge da solo dopo diversi tentativi falliti, riportando gli utenti al desktop. Nonostante ciò, gli utenti non riescono ancora a installare correttamente l'aggiornamento.

È importante notare che Microsoft ha rivelato alcuni problemi noti con la patch di novembre, inclusi problemi con l'allineamento delle icone del desktop quando si utilizza Copilot su più monitor. Microsoft ha temporaneamente rimosso Copilot dai PC interessati e sta lavorando attivamente a una soluzione.

Sebbene questi problemi possano essere frustranti per gli utenti, è rassicurante sapere che Microsoft è a conoscenza dei problemi e li sta affrontando attivamente per migliorare l'esperienza di Windows 11.

FAQ

1. Cos'è un ciclo di avvio?

Un ciclo di avvio è una situazione in cui un computer si riavvia continuamente durante il processo di avvio, impedendogli l'avvio completo o l'installazione degli aggiornamenti.

2. Come posso correggere la scomparsa delle icone sulla barra delle applicazioni di Windows 11?

Mentre Microsoft sta lavorando attivamente a una soluzione, puoi provare a reimpostare la barra delle applicazioni facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essa, selezionando "Impostazioni barra delle applicazioni" e quindi facendo clic sul pulsante "Ripristina".

3. Posso disinstallare la patch problematica?

Sì, puoi disinstallare la patch problematica andando su Impostazioni > Windows Update > Visualizza cronologia aggiornamenti > Disinstalla aggiornamenti. Cerca l'aggiornamento KB5032190 e seleziona "Disinstalla".