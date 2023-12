Power San Diego mira a sostituire gli SDG&E con l’energia pubblica

Con una mossa coraggiosa, Power San Diego ha lanciato un’iniziativa per raccogliere più di 80,000 firme a sostegno dell’inserimento di una misura nella votazione del 2024 che sostituirebbe San Diego Gas & Electric (SDG&E) con un ente energetico pubblico. La campagna, finanziata da donazioni individuali, mira a creare un comune potente a beneficio dei residenti di San Diego.

Una delle motivazioni principali alla base di questa iniziativa è la riduzione dei costi dell’energia elettrica. Power San Diego afferma che se la misura venisse approvata, gli abitanti di San Diego avrebbero immediatamente una riduzione del 20% sulle bollette elettriche. Questa affermazione si basa sulla convinzione che il sistema attuale sia rotto e che gli SDG&E abbiano i tassi più alti nel Paese.

Scott Crider, vicepresidente senior per il supporto esterno e operativo di SDG&E, avverte che affidare la responsabilità dell'elettricità nelle mani di un ente energetico pubblico potrebbe comportare una rete meno affidabile. Sottolinea che gli attuali tassi di SDG&E sono necessari per investire in infrastrutture resistenti agli incendi.

Tuttavia, Power San Diego ribatte che il potere pubblico non è un concetto senza precedenti, citando città come Sacramento che operano con successo secondo questo modello. Sottolineano la loro missione non solo di abbassare le tariffe, ma anche di aumentare la produzione di energia rinnovabile, in particolare di energia solare.

In prima linea nel movimento c'è Maxwell Lyons, uno studente dell'UC San Diego che sta guidando la carica per il potere pubblico nel campus. Lione, che recentemente ha ricevuto una bolletta elettrica di 400 dollari, è preoccupata per l’aumento dei costi e per l’impatto ambientale della dipendenza dai combustibili fossili. Si rammarica del fatto che possedere una casa alimentata da energia rinnovabile sembri fuori portata nella sua vita.

Crider di SDG&E afferma che quasi il 60% dell'energia dell'azienda proviene già da risorse energetiche rinnovabili. Tuttavia, Power San Diego mira a vedere una maggiore produzione locale di energia rinnovabile piuttosto che fare affidamento su linee di trasmissione fuori città.

Con entrambe le parti appassionate per il futuro dell'approvvigionamento energetico di San Diego, la questione dell'energia pubblica innesca un dibattito che coinvolge ogni residente della città.