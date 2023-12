Bank of America chiuderà oltre 100 filiali negli Stati Uniti entro la fine dell'anno

Bank of America ha annunciato l’intenzione di chiudere più di 100 filiali negli Stati Uniti entro la fine di quest’anno, segnalando un cambiamento strategico verso la riduzione della propria impronta bancaria al dettaglio. La banca con sede a Charlotte ha già chiuso 95 filiali nel 2023 e intende chiuderne altre 15 entro la fine dell'anno in corso.

La decisione di chiudere le filiali fisiche fa parte di una tendenza più ampia del settore iniziata nel 2010 ed è stata accelerata dalla pandemia di COVID-19. La carenza di manodopera e la diminuzione del traffico pedonale hanno spinto molte banche, tra cui Bank of America, a rivalutare la propria presenza fisica.

Tuttavia, anche se Bank of America riduce la propria rete di filiali fisiche, continua a impegnarsi a soddisfare le richieste dei clienti per soluzioni bancarie digitali. La banca mira a fornire solide opzioni bancarie online per garantire che i clienti possano accedere facilmente ai propri servizi finanziari da remoto.

Nel New Jersey, la Bank of America ha chiuso una filiale nel 2023, contrariamente alla precedente dichiarazione che menzionava quattro chiusure. La filiale chiusa si trovava a 288 North Broad St. a Elizabeth. Inoltre, la banca prevede di chiudere tre filiali a Lawrence Township, Spotswood e New Milford entro la fine del 2024.

Vale la pena notare che c’è uno sviluppo positivo tra le chiusure nel New Jersey. Una filiale a Hoboken si sta trasferendo a un nuovo indirizzo, da 1 Firehouse Plaza a 55 Washington Street.

Gli sforzi di ristrutturazione della Bank of America si estendono oltre il New Jersey. La banca ha confermato o pianificato chiusure in altri stati, tra cui Arizona, California, Connecticut, Distretto di Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, Carolina del Nord, New Hampshire, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon , Pennsylvania, Carolina del Sud, Tennessee, Texas, Virginia e Washington.

Mentre il settore bancario continua ad evolversi nell’era digitale, istituti finanziari come Bank of America stanno adattando le proprie strategie per allinearsi alle preferenze dei clienti e ai progressi tecnologici.