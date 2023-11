Bandai Namco annuncia la collaborazione con Nintendo per nuovi progetti di giochi

By

Bandai Namco, una rinomata società di sviluppo di giochi, ha recentemente svelato la formazione dei suoi nuovi studi di sviluppo interni, Studio 2 e Studio S. Questi studi collaboreranno con Nintendo su entusiasmanti nuovi progetti di giochi, segnando una partnership significativa nel settore dei giochi.

Il team di Studio 2 e Studio S ha già dimostrato la propria abilità lavorando su vari progetti commissionati per Nintendo. Con crediti che includono giochi per Nintendo Switch acclamati dalla critica come Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 e Arms, questa collaborazione promette di portare alla luce titoli di alta qualità che affascineranno i giocatori di tutto il mondo.

Nella dichiarazione sul sito web dello studio, Bandai Namco ha sottolineato il proprio impegno nel fornire esperienze di gioco di livello mondiale. Hanno sottolineato che il loro team di professionisti, che non scende a compromessi in termini di qualità, continuerà a creare giochi che superano gli standard globali.

Inoltre, Bandai Namco ha fatto luce sulla diversità del proprio team di sviluppo. Tra le 152 persone di talento che lavorano presso Studio 2 e Studio S, il 32% sono sviluppatori neolaureati. Gli studi sono inoltre orgogliosi di promuovere la diversità di genere, con il 22% dei loro sviluppatori che sono donne e il 78% uomini.

Oltre a questi entusiasmanti sviluppi, Bandai Namco ha recentemente ampliato le proprie attività commerciali aprendo un nuovissimo negozio a Londra. Questa mossa strategica testimonia l'impegno dell'azienda nel coinvolgere i fan e nel fornire loro un legame più stretto con i loro amati giochi.

