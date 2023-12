Il coro della scuola Ballina brilla allo Sligo Youth Choral Festival

Un coro scolastico di Ballina ha ottenuto un meritato riconoscimento per la sua eccezionale esibizione allo Sligo Youth Choral Festival.

Il coro della St. Mary's Secondary School, sotto la direzione della signora Deacy, ha messo in mostra il suo immenso talento con una straordinaria interpretazione della classica canzone "Singing in the Rain". La loro performance accattivante non solo ha deliziato il pubblico ma ha anche impressionato i giudici, assicurando loro un notevole secondo posto nella competizione.

La scuola ha condiviso con orgoglio i risultati ottenuti sui social media, generando una risposta estremamente positiva. Il video della loro straordinaria esibizione ha catturato rapidamente il cuore degli spettatori, lasciandoli incantati dalle voci armoniose e dalla musicalità impeccabile del coro.

La dedizione e il duro lavoro dei membri del coro della scuola hanno dato i loro frutti e i loro risultati testimoniano il loro talento, impegno e la guida del loro direttore. Ogni membro del coro ha contribuito al successo, ma un riconoscimento speciale va alla studentessa di TY Aoife Sherry per le sue eccezionali capacità di accompagnamento.

Lo Sligo Youth Choral Festival è un evento apprezzato che riunisce giovani cantanti di talento provenienti da tutta la regione. Il concorso offre ai partecipanti l'opportunità di mostrare le proprie abilità musicali, imparare dai loro coetanei e ricevere feedback da giudici esperti.

Congratulazioni al coro della St. Mary's Secondary School per il suo straordinario risultato e per aver rappresentato Ballina con tale distinzione. Il loro risultato non è solo un momento di orgoglio per i membri del coro, ma anche per la scuola e la comunità più ampia.

