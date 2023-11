Rivelata la nuova data di uscita su Xbox per Baldur's Gate 3

Larian Studios ha annunciato che l'attesissima data di uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S sarà svelata ai The Game Awards 2023. Lo studio conferma che il gioco è ancora sulla buona strada per l'uscita a dicembre. Questa entusiasmante notizia arriva come un gradito aggiornamento per i giocatori Xbox che attendono con impazienza l'arrivo di questo gioco di ruolo acclamato dalla critica.

Baldur's Gate 3 è stato lanciato inizialmente alcuni mesi fa per PC e PS5, ma la versione Xbox ha dovuto affrontare alcune battute d'arresto a causa di problemi tecnici sulla console Series S. La politica di Microsoft è quella di garantire la parità delle funzionalità di gioco tra tutte le versioni Xbox Series X|S, ma è stata fatta un'eccezione per Baldur's Gate 3. La versione Series S non supporterà la funzionalità schermo diviso, mentre la versione Series X manterrà questa funzionalità.

Larian Studios ha rassicurato i fan che possono aspettarsi il rilascio della versione Xbox entro la fine del 2023 e, con dicembre alle porte, sembra che tutto stia procedendo senza intoppi secondo i piani.

Inoltre, Larian Studios ha accennato alla possibilità di un altro capitolo della serie Divinity: Original Sin, ma ha chiarito che potrebbe non essere il loro prossimo progetto. Nonostante i loro sforzi futuri, il completamento di Baldur's Gate 3 rimane la loro massima priorità.

I Game Awards 2023, in programma il 7 dicembre, si prospettano un evento entusiasmante per i giocatori di tutto il mondo. Baldur's Gate 3 è stato nominato per la prestigiosa categoria Gioco dell'anno, insieme ad altri titoli acclamati come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder e Alan Sveglia 2.

In una recensione di IGN, Baldur's Gate 3 è stato salutato come un nuovo punto di riferimento per i CRPG, elogiandone il combattimento tattico, la storia avvincente, i personaggi ben realizzati, il mondo coinvolgente e l'esplorazione gratificante.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul settore dei giochi, puoi seguire George Yang, uno scrittore freelance esperto che ha contribuito a pubblicazioni come Insider, Kotaku, NPR e Variety.

