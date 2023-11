Baldur's Gate 3 riceve un massiccio aggiornamento con oltre 1000 modifiche

By

Baldur's Gate 3, l'attesissimo gioco di ruolo di Larian Studios, ha appena ricevuto la sua quarta patch ed è a dir poco enorme. Lo studio ha dichiarato che ci sono oltre 1000 modifiche incluse in questo aggiornamento. Sebbene alcune modifiche siano più significative di altre, l’impatto complessivo dell’aggiornamento è impressionante. Non solo risolve i problemi tecnici, ma introduce anche una serie di aggiunte che delizieranno i giocatori.

Un cambiamento notevole è l'aggiunta di miglioramenti visivi. I giocatori ora possono personalizzare l'aspetto dei mercenari durante il processo di reclutamento. Inoltre, al menu Accessibilità è stata aggiunta una modalità per daltonici, adatta a un pubblico più ampio. E per chi è stanco di vedere i propri compagni coperti di terra o sangue al di fuori del combattimento, Larian ha anche aggiunto la possibilità di utilizzare spugne o sapone per pulirli. Questa attenzione ai dettagli si estende fino a consentire ai giocatori di inviare personaggi deceduti al guardaroba degli amici di Withers.

La patch include anche una moltitudine di correzioni di bug che risolvono problemi di gameplay, combattimento, interfaccia utente e animazione. La vastità della patch rende impossibile descrivere qui tutte le modifiche, ma è importante sottolineare che Baldur's Gate 3 è stato perfezionato e rafforzato. I giocatori possono aspettarsi un'esperienza più divertente con meno frustrazioni, come scelte di dialogo che non si attivano o personaggi che si comportano in modo irregolare.

FAQ:

D: Quali cambiamenti apporta la nuova patch per Baldur's Gate 3?

R: La nuova patch per Baldur's Gate 3 apporta oltre 1000 modifiche tra cui miglioramenti visivi, correzioni di bug e miglioramenti al gameplay, al combattimento, all'interfaccia utente e alle animazioni.

D: I giocatori possono personalizzare l'aspetto dei mercenari nel gioco?

R: Sì, con la nuova patch i giocatori potranno personalizzare l'aspetto dei mercenari durante il processo di reclutamento.

D: La patch risolve i problemi legati al daltonismo?

R: Sì, la patch include una modalità daltonica nel menu Accessibilità per soddisfare i giocatori daltonici.

D: Sono previste modifiche alle meccaniche di pulizia nel gioco?

R: Sì, i giocatori ora possono usare spugne o sapone per pulire i membri della propria squadra, rimuovendo sangue, sporco o odori sgradevoli.

D: La patch ha risolto il problema delle scelte di dialogo che non funzionavano?

R: Sì, la patch include correzioni di bug che risolvono problemi di scelta dei dialoghi e comportamenti irregolari dei personaggi.