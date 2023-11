Il futuro dei supporti fisici: annunciata l'edizione fisica di Baldur's Gate 3

Larian Studios ha entusiasmato i fan annunciando l'uscita dell'attesissima edizione fisica di Baldur's Gate 3. Disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X nel primo trimestre del 2024, questa edizione deluxe offre un'esperienza di gioco coinvolgente come nessun'altra.

Con una mossa coraggiosa, Larian Studios abbraccia il futuro dei media fisici con questa versione. Michael Douse, direttore editoriale di Larian, ha espresso il proprio entusiasmo per questo approccio sperimentale. Credono che rappresenti il ​​futuro dei media fisici per lo studio. Imparando dalla Collector's Edition, il team ha riversato le proprie conoscenze nella creazione di un valore imbattibile per i giocatori.

L'edizione fisica di Baldur's Gate 3: Deluxe Edition sarà venduta esclusivamente sullo store Larian. Puoi già preordinare la tua copia e assicurarne la disponibilità. È importante notare che questa non è un'edizione da collezione limitata, quindi non c'è bisogno di farsi prendere dal panico se non riesci a metterci le mani subito.

Ciò che distingue l'edizione fisica Deluxe sono gli extra che offre. Oltre all'esclusiva scatola del gioco di grandi dimensioni e a tutti i contenuti Digital Deluxe esistenti, i giocatori riceveranno un tesoro di extra. Questi includono la colonna sonora originale su 3 CD, una mappa del mondo in tessuto, due toppe in tessuto, trentadue adesivi e uno splendido poster artistico di Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 ha ricevuto meritati riconoscimenti e consensi sin dal suo rilascio ufficiale su PC ad agosto. Con sette vittorie ai Golden Joysticks e otto nomination ai prossimi Game Awards, Larian Studios è senza dubbio in una serie di vittorie consecutive. I fan possono aspettarsi un altro entusiasmante annuncio ai Game Awards del 7 dicembre: la tanto attesa data di uscita di Xbox.

Baldur's Gate 3 ha affascinato i giocatori con il suo gameplay coinvolgente, i personaggi complessi e l'esplorazione gratificante. Se non ti sei ancora imbarcato in questa avventura epica, ora è il momento perfetto per tuffarti in un mondo di fantasia e avventura.

FAQ:

D: Quando verrà rilasciata l'edizione fisica di Baldur's Gate 3?

R: L'edizione fisica sarà disponibile nel primo trimestre del 2024.

D: Dove posso preordinare l'edizione fisica?

R: L'edizione fisica può essere preordinata esclusivamente sullo store Larian.

D: Quali extra aggiuntivi sono inclusi nell'edizione fisica Deluxe?

R: L'edizione fisica Deluxe include la colonna sonora originale su 3 CD, una mappa del mondo in tessuto, due toppe in tessuto, trentadue adesivi e un poster artistico di Baldur's Gate 3.

D: Ci sarà un'edizione da collezione?

R: No, l'edizione fisica non è un'edizione da collezione.