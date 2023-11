Presentazione di Baldur's Gate 3: Un viaggio su Xbox

Dopo aver affrontato alcune sfide di certificazione con Microsoft, Larian Studios ha notizie entusiasmanti per i fan del popolare gioco di ruolo basato su Dungeons & Dragons, Baldur's Gate 3. Il gioco è "sulla buona strada" per l'uscita a dicembre sulle console Xbox, a pochi mesi dopo la sua uscita iniziale, avvenuta il 3 agosto. La data di uscita specifica sarà svelata durante i The Game Awards il mese prossimo.

La strada per portare Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S non è stata priva di ostacoli. Inizialmente, le limitazioni hardware della Serie S rappresentavano un problema per l'implementazione della funzionalità cooperativa a schermo diviso del gioco, poiché la parità delle funzionalità è importante su entrambe le console della serie Xbox. Tuttavia, dopo una discussione produttiva tra il fondatore di Larian Swen Vincke e il capo di Xbox Phil Spencer, è stata raggiunta una soluzione. Baldur's Gate 3 abbellirà effettivamente la piattaforma Xbox, ma senza la modalità cooperativa a schermo diviso sulla Series S.

Il 15 novembre, Larian Studios ha confermato tramite il proprio account X/Twitter che l'uscita di Baldur's Gate 3 è ancora prevista per dicembre, come promesso. Gli sviluppatori hanno fissato una finestra di rilascio per dicembre e sveleranno la data esatta di rilascio attraverso un trailer in anteprima mondiale ai Game Awards.

Con l'inizio dei Game Awards il 7 dicembre, i fan di Baldur's Gate 3 attendono con impazienza non solo l'annuncio del vincitore del Gioco dell'anno (in cui Baldur's Gate 3 è nominato), ma anche il tanto atteso debutto dell'acclamato gioco di Larian Studios. Gioco di ruolo a turni su Xbox Series X/S.

Baldur's Gate 3 ha raccolto un'enorme attenzione e elogi sia da parte della critica che dei fan. Il successo del gioco ha portato a maratone di corsa veloce e persino alla creazione di categorie uniche per risultati impressionanti. Il suo gameplay coinvolgente e la trama avvincente hanno saldamente stabilito Baldur's Gate 3 come un'aggiunta trionfante al genere dei giochi di ruolo a turni.

Domande frequenti

1. Quando verrà rilasciato Baldur's Gate 3 sulle console Xbox?

La data di uscita specifica per Baldur's Gate 3 su Xbox sarà rivelata durante i Game Awards di dicembre.

2. Perché il gioco non includerà la modalità cooperativa a schermo diviso su Xbox Series S?

A causa delle limitazioni tecniche dell'hardware della serie S, Larian Studios ha dovuto rinunciare alla modalità cooperativa a schermo diviso su quella particolare console per mantenere la parità di funzionalità su entrambe le console della serie Xbox.

3. Baldur's Gate 3 è nominato per qualche premio?

Sì, Baldur's Gate 3 è tra i nominati per il prestigioso trofeo Gioco dell'anno ai The Game Awards.

4. Cosa distingue Baldur's Gate 3 nel genere dei giochi di ruolo?

Baldur's Gate 3 ha guadagnato consensi per il suo gameplay coinvolgente, la trama avvincente e la riuscita integrazione dell'universo di Dungeons & Dragons in una moderna esperienza di videogioco.

