Baldur's Gate 3: una scena nascosta del gioco per la perdita di oggetti critici nella trama

Baldur's Gate 3, l'attesissimo gioco di ruolo, ha attirato l'attenzione per la sua eccezionale attenzione ai dettagli. Gli sviluppatori del gioco, Larian Studios, hanno fatto il possibile per incorporare le conseguenze per le azioni dei giocatori. A riprova di ciò, è stata scoperta una scena di gioco nascosta per aver perso un elemento critico della trama nelle fasi avanzate del gioco.

Nell'atto finale di Baldur's Gate 3, i giocatori devono raccogliere tre Netherstones per controllare l'Assoluto, una mente alveare Mind Flayer potenziata. Anche se non vi è alcun incentivo a perdere questi oggetti, i giocatori hanno la possibilità di lasciarli cadere o lasciarli nei contenitori. Tuttavia, Larian Studios ha assicurato che i giocatori non possano utilizzare l'azione "lancia" sui Netherstones, impedendo loro di smaltirli facilmente.

Uno YouTuber di nome BOB_BestOfBugs ha trovato una soluzione alternativa a questa limitazione. Mettendo una Netherstone in un contenitore come una cassa o un sacco, i giocatori potrebbero quindi liberarsi di quel contenitore. Tuttavia, questa azione può potenzialmente portare alla fine del gioco. È interessante notare che i giocatori hanno riferito di aver riscontrato il game over solo quando hanno perso la loro seconda Netherstone.

La scena del gioco che segue è un'accattivante dimostrazione di conseguenze. Il compagno cerebrale Prisma del giocatore, L'Imperatore, lo rimprovera per aver scartato la sua possibilità di vittoria. Successivamente, il giocatore viene rapidamente trasportato nella corte extraplanare dell'Assoluto dove lui e il suo gruppo vengono trasformati in Mind Flayers. Questo è seguito da una schermata di gioco con il testo: "Hai ceduto a Lei, ora parte del Grande Disegno..."

Questa scena nascosta mostra la complessa attenzione ai dettagli e il senso dell'umorismo che distinguono Baldur's Gate 3 dagli altri giochi di ruolo. Invece di limitarsi a impedire ai giocatori di scartare un elemento critico per la trama, Larian Studios ha creato una risposta dinamica all’auto-sabotaggio dei giocatori. Solleva la questione se ci siano altre scene da scoprire e game over in attesa di essere scoperti, e quali azioni audaci i giocatori dovranno intraprendere per scoprirli.

Nel complesso, la scena nascosta del game over di Baldur's Gate 3 evidenzia l'impegno del gioco nei confronti dell'azione dei giocatori e la sua dedizione alla creazione di un mondo davvero coinvolgente e reattivo.

Fonte:

