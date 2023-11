Baldur's Gate 3: un viaggio di connessioni tra compagni

I giocatori del popolare gioco di ruolo Baldur's Gate 3 desiderano da tempo la possibilità di abbracciare i membri del loro gruppo preferiti. Sebbene lo sviluppatore Larian Studios non abbia ancora soddisfatto questo desiderio, recenti scoperte di diligenti dataminer suggeriscono che gli abbracci potrebbero presto diventare una realtà nel gioco.

L'utente Reddit u/BusinessContent9507 ha condiviso uno screenshot di filmati con il personaggio Shadowheart, un chierico mezzelfo, con opzioni di dialogo relative agli abbracci. Le battute rivelano un desiderio di affetto fisico, con Shadowheart che esprime sorpresa e gioia per l'abbraccio. Inoltre, le opzioni di dialogo dopo aver ricevuto un abbraccio indicano che il rapporto tra i personaggi si approfondirà, con espressioni di ammirazione e dipendenza dagli abbracci confortanti.

È interessante notare che sembra che questi abbracci non si limitino ai contesti romantici. Le risposte di Shadowheart suggeriscono che apprezza gli abbracci sia degli amici che dei partner. Le sue parole indicano che l'impatto di questi abbracci va oltre il conforto momentaneo, con frasi come "Ha colpito nel segno" e "Potresti far pagare oro per gli abbracci, lo sai. Farebbero la fila all'orizzonte."

L'attesa per gli abbracci in Baldur's Gate 3 è palpabile nella comunità dedicata al gioco. Sebbene siano già presenti gli abbracci nei filmati, molti giocatori desiderano maggiori opportunità di tocco amichevole. I commenti sulle piattaforme dei social media esprimono il desiderio di abbracciare i compagni come amici, soprattutto nei momenti di disperazione e angoscia.

Anche se Baldur's Gate 3 continua a concentrarsi principalmente sulle relazioni romantiche, l'inclusione degli abbracci, anche se in modo limitato, sarebbe molto apprezzata dalla base di giocatori. Il desiderio per questo piccolo atto di connessione fisica è evidente e i giocatori sono disposti ad attendere pazientemente la sua attuazione.

FAQ:

D: Cos'è Baldur's Gate 3?

R: Baldur's Gate 3 è un popolare videogioco di ruolo basato sul gioco da tavolo Dungeons & Dragons.

D: Cosa sono i dataminer?

R: I dataminer sono individui che cercano ed estraggono informazioni nascoste dai file di gioco, spesso rivelando dettagli che non sono stati annunciati ufficialmente.

D: In che modo i giocatori esprimono il loro desiderio di abbracci nel gioco?

R: I giocatori si sono espressi sulle piattaforme dei social media, esprimendo il loro desiderio di poter abbracciare i loro compagni preferiti in Baldur's Gate 3.