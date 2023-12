La città di Bakersfield ha ricevuto una sovvenzione di 22.5 milioni di dollari per lo sviluppo comunitario

Al Bakersfield Senior Center, il bingo mattutino è stato interrotto per un annuncio importante: alla città di Bakersfield è stata assegnata una sovvenzione di 22.5 milioni di dollari come parte del programma statale Transformative Climate Communities. La notizia è stata diffusa lunedì mattina dalle autorità comunali riunite presso il centro anziani.

La sovvenzione, intitolata “Southeast Strong”, è uno dei quattro progetti nello stato destinati a ricevere lo stesso importo di finanziamento. Anche se sono arrivati ​​7 milioni di dollari in meno rispetto a quanto richiesto dalla città, i funzionari rimangono ottimisti. La sovvenzione verrà sottoposta al Consiglio statale per la crescita strategica il 14 dicembre per l'approvazione finale.

Jason Cater, direttore del Dipartimento per lo sviluppo economico e comunitario della città, ha affermato che si stima che la costruzione richiederà dai 18 ai 24 mesi dopo un periodo di consultazione e discussioni sui finanziamenti. Sebbene non sia stata fissata alcuna data di inizio in attesa dell’approvazione del Consiglio comunale, la città spera di iniziare la costruzione entro l’autunno del 2024. I requisiti statali consentono l’inizio della costruzione già la prossima estate e non oltre il 2029.

Il denaro della sovvenzione verrà utilizzato per finanziare vari progetti lungo un corridoio di 5 miglia nel sud-est di Bakersfield, rispondendo alle esigenze identificate dai residenti. Questi progetti includono la costruzione di un nuovo Bakersfield Senior Center, maggiori opzioni abitative a prezzi accessibili, piantagione di alberi al Martin Luther King Jr. Park, miglioramento dei trasporti pubblici, giardini comunitari e la pavimentazione del Martin Luther King Jr. Boulevard.

Il fulcro del nuovo centro per anziani sarà un edificio di quattro piani con 36 unità ad affitto sovvenzionato, strutture per la ristorazione, servizi artistici e per il benessere e spazi verdi condivisi. Inoltre, verrà creato un hub sovvenzionato per il ride-sharing dove gli anziani potranno noleggiare veicoli a una tariffa conveniente.

La sovvenzione sosterrà inoltre l’espansione delle fermate degli autobus nella zona sud-est, creando percorsi più diretti e riducendo i tempi di spostamento.

La domanda di sovvenzione da parte della città di Bakersfield è stata presentata nell'agosto 2021, ma il processo di pianificazione è iniziato nel 2017. Bakersfield era tra i 16 comuni che hanno presentato pre-domande e solo sei alla fine hanno presentato progetti che soddisfacevano i criteri statali.

Il programma Transformative Climate Communities mira a ridurre l’inquinamento e ad affrontare gli impatti climatici nelle comunità storicamente svantaggiate. Secondo il sistema statale CalEnviroScreen 4.0, diverse aree di Bakersfield si qualificano per il programma a causa del loro elevato livello di bisogno.

Il finanziamento della sovvenzione non solo migliorerà il centro per anziani e l'area circostante, ma fornirà anche le risorse e i servizi più necessari per la comunità.