Spore batteriche: risvegliare il sistema di memoria genetica

Le spore batteriche, come gli orsi in letargo, hanno la straordinaria capacità di rimanere dormienti per lunghi periodi e poi tornare in vita con uno straordinario sistema di memoria genetica. Uno studio innovativo condotto presso l’Università Ebraica di Gerusalemme ha fatto luce sulle strategie evolutive delle spore batteriche, offrendo preziose informazioni che potrebbero rivoluzionare campi come la microbiologia, la biotecnologia e la medicina.

Le spore batteriche sono la forma più dormiente di batteri, esibendo un'attività metabolica minima e una ridotta produzione di enzimi. Sebbene i disinfettanti chimici possano eliminare i batteri, sono impotenti contro le spore. Solo la sterilizzazione ad alta temperatura sotto pressioni estreme può distruggere queste strutture straordinariamente resilienti.

Guidata dalla professoressa Sigal Ben Yehuda e dal suo team dell’Università Ebraica, la ricerca ha scoperto un aspetto affascinante della dormienza batterica. Lo studio ha svelato i meccanismi che consentono alle spore batteriche dormienti di mantenere e riattivare un programma trascrizionale di lunga durata, preservando efficacemente un modello di informazioni genetiche durante anni di dormienza. Questa scoperta non solo migliora la nostra comprensione della sopravvivenza dei batteri in condizioni difficili, ma ha anche implicazioni di vasta portata per varie discipline scientifiche e mediche.

Le spore fungono da meccanismo di sopravvivenza della natura contro le condizioni avverse, rendendo le spore batteriche tra le forme cellulari più longeve sulla Terra. Possono essere rianimati dopo milioni di anni di inattività, come evidenziato dalla loro rianimazione dall'ambra di 25-40 milioni di anni e persino da un cristallo di sale primario di 250 milioni di anni.

Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista Molecular Cell, ha rivelato l'esistenza di un dominio cromosomico centrale all'interno delle spore dormienti. Questo dominio ospita la RNA polimerasi centrale (RNAP), che rimane legata a specifiche regioni del promotore intergenico durante la dormienza. Queste regioni esercitano il controllo sui geni essenziali per funzioni cellulari cruciali, inclusa la produzione di RNA e proteine.

All'uscita dalla dormienza, l'RNA polimerasi all'interno di queste spore avvia rapidamente la copia di istruzioni genetiche vitali e recluta i componenti necessari per l'attivazione dell'espressione genica. Questo processo è stato osservato anche nei batteri patogeni che formano spore, suggerendo una strategia comune tra vari organismi per ripristinare le funzioni dopo un periodo di dormienza.

Lo studio ha ulteriormente sottolineato il ruolo vitale delle proteine ​​che compattano il DNA delle spore in questo processo. I mutanti privi di queste proteine ​​mostravano una localizzazione sparsa della RNA polimerasi, portando a un'espressione genica disorganizzata durante la germinazione. Ciò evidenzia l’importanza di mantenere un’adeguata struttura cromosomica per preservare il programma trascrizionale cruciale per la rinascita delle spore.

Il professor Ben Yehuda ha osservato che la ricerca implica che la struttura del cromosoma sporale è progettata per preservare un modello per l'attività genetica, con l'RNA polimerasi in pausa in modalità standby, pronta a riprendere l'espressione genetica quando si presentano condizioni favorevoli per la rinascita. Questo meccanismo potrebbe andare oltre i batteri e fornire preziose informazioni sul mantenimento dei piani di attività genetica nei vari organismi che entrano in fasi di vita dormienti.

FAQ

Cosa sono le spore batteriche?

Le spore batteriche sono una forma di batteri altamente dormienti che incapsulano il materiale genetico e i componenti essenziali dell'organismo, consentendo loro di rimanere inattivi per periodi prolungati fino a quando non si verificano condizioni favorevoli per la germinazione.

Per quanto tempo le spore batteriche possono rimanere dormienti?

Le spore batteriche sono tra le forme cellulari più longeve sulla Terra, capaci di rinascere dopo milioni di anni di inattività.

Qual è il significato del recente studio sulle spore batteriche?

Lo studio fornisce informazioni cruciali sui meccanismi che consentono alle spore di conservare e attivare le proprie informazioni genetiche durante la dormienza. Questa conoscenza ha implicazioni per vari campi scientifici e medici, tra cui il controllo degli agenti patogeni, il miglioramento delle biotecnologie e la comprensione degli stati dormienti nei diversi organismi.

Che ruolo giocano le proteine ​​che compattano il DNA delle spore nella rinascita delle spore?

Le proteine ​​​​compattanti il ​​DNA delle spore svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della corretta struttura cromosomica durante la dormienza. I mutanti privi di queste proteine ​​sperimentavano un'espressione genica disorganizzata durante la germinazione, evidenziando la loro importanza nel preservare il programma trascrizionale cruciale per la rinascita delle spore.

Questa ricerca ha implicazioni più ampie?

Sì, la ricerca suggerisce che i meccanismi che governano la conservazione dell’attività genetica durante la dormienza possono estendersi oltre i batteri, offrendo preziose informazioni sul mantenimento di piani di attività genetica duraturi nei vari organismi che attraversano fasi di vita dormiente.