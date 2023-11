La favolosa terra di Punt: sulle tracce del commercio dell'antico Egitto con i babbuini

Gli antichi egizi erano affascinati dai babbuini, spesso associandoli agli dei Babi e Thoth. Queste scimmie venivano tenute in cattività, i loro incisivi affilati venivano rimossi per ridurre il pericolo che rappresentavano. Inoltre, i babbuini venivano comunemente mummificati come offerte agli dei, nonostante la loro assenza nella fauna naturale dell'Egitto. La fonte di questi babbuini è rimasta un mistero, con storie sulle loro origini che provengono dalla mitica Terra di Punt.

In uno studio recente, gli scienziati hanno utilizzato l’analisi del DNA per far luce sulle rotte commerciali utilizzate dagli antichi egizi per acquisire babbuini. La ricerca, guidata dalla genetista Gisela Kopp dell'Università di Costanza, in Germania, ha estratto con successo il DNA da un babbuino mummificato risalente al periodo compreso tra l'800 a.C. e il 540 a.C.. Confrontando questo DNA con quello dei babbuini provenienti da regioni conosciute, i ricercatori hanno determinato che questi babbuini provenivano dall'odierna Eritrea costiera.

I documenti storici fanno riferimento a un luogo chiamato Adulis che fungeva da centro commerciale per i mercanti egiziani intorno al 300 a.C. Era noto come centro per il commercio di animali esotici, rafforzando le prove del commercio tra gli antichi egizi e la Terra di Punt. I risultati di questo nuovo studio suggeriscono che Adulis e Punt potrebbero essere la stessa cosa, rafforzando ulteriormente il collegamento tra le due regioni.

Sebbene questo studio fornisca preziose informazioni sulle rotte commerciali dell’antico Egitto, i ricercatori riconoscono che sono necessari ulteriori campionamenti e analisi per una comprensione completa. Poiché questo studio rappresenta una delle prime indagini sul DNA antico di un primate non umano, studi futuri su altre specie hanno il potenziale per rivelare di più sulla vasta gamma di importazioni dall’antico Egitto e sul loro impatto sulla biodiversità locale.

Domande frequenti:

D: Perché i babbuini venivano mummificati dagli antichi egizi?

R: Gli antichi egizi mummificavano i babbuini come offerte agli dei, in particolare associati a Babi e Thoth.

D: Da dove provenivano i babbuini nell'antico Egitto?

R: I babbuini non erano naturalmente presenti in Egitto. L'analisi del DNA suggerisce che venivano scambiati dalla regione dell'odierna Eritrea costiera.

D: Cosa suggeriscono i risultati di questo studio sulla Terra di Punt?

R: Lo studio indica che Adulis, un porto commerciale menzionato nei documenti storici, potrebbe essere stato situato nella stessa regione della leggendaria Terra di Punt.

D: Ci sono piani per ulteriori ricerche sul commercio dell’antico Egitto?

R: Il gruppo di ricerca intende condurre ulteriori campionamenti e analisi per raccogliere più dati sulle origini dei babbuini e sulle rotte commerciali. Questo studio rappresenta una delle prime indagini che utilizzano l’analisi del DNA antico su un primate non umano.