La carta Rookie del 1914 di Babe Ruth stabilisce nuovi record nell'asta di cimeli

In una recente asta online, la carta da principiante del Baltimore News del 1914 di Babe Ruth è stata aggiudicata alla sorprendente cifra di 7.2 milioni di dollari, compreso il premio dell'acquirente. Questa vendita segna un risultato significativo nel settore dei cimeli sportivi, consolidando l'eredità duratura di Ruth a più di 75 anni dalla sua morte.

Secondo Brian Dwyer, presidente di Robert Edward Auctions, la rarità e la provenienza della carta contribuiscono al suo straordinario valore. Con solo 10 esempi conosciuti esistenti, la carta da rookie di Babe Ruth è considerata una delle più significative nella storia del baseball.

Quest'asta ha infranto i record precedenti, diventando l'oggetto più costoso mai venduto relativo al leggendario giocatore. Ha anche raggiunto il terzo prezzo più alto mai pagato per una carta sportiva, avvicinandosi alla seconda cifra più alta di 7.25 milioni di dollari per una carta T206 Sweet Caporal Honus Wagner messa all'asta nell'agosto 2022. Tuttavia, non ha raggiunto il record stabilito da un Carta Topps Mickey Mantle del 1952, venduta per 12.6 milioni di dollari all'inizio di quest'anno.

Il valore storico della carta da rookie del Baltimore News del 1914 risiede non solo nello status di Babe Ruth come icona del baseball, ma anche nel suo collegamento con un'epoca passata. La carta faceva parte di un set con le immagini dei giocatori sul davanti e gli orari delle squadre sul retro. È particolarmente degno di nota il fatto che Ruth sia raffigurato in questo set durante i suoi primi anni con i Boston Red Sox, poiché aveva già guadagnato fama all'età di 19 anni. Si credeva che le carte fossero state distribuite come inserto gratuito all'interno del quotidiano Baltimore News. .

Prima dell'asta, la carta era stata esposta al Babe Ruth Birthplace and Museum di Baltimora dal 1998. La sua precedente vendita nel giugno 2021 l'aveva vista andare a un collezionista privato in Florida per 6 milioni di dollari.

Questa vendita ha segnato il culmine della vendita autunnale di Robert Edward Auctions, che ha generato numeri da record. Con un totale di 93,151 offerte da un numero record di offerenti, la casa d'aste ha realizzato vendite per oltre 22.1 milioni di dollari, il livello più alto in 30 anni di attività. Questa impressionante affluenza indica che il mercato del collezionismo sportivo continua a prosperare.