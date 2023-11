Scopri giochi di parole divertenti e stimolanti per il tuo smartphone

By

Sei annoiato e cerchi un gioco divertente da giocare sul tuo smartphone o tablet? Non guardare oltre! Ti presentiamo un nuovissimo gioco di parole che ti terrà incollato per ore. Con GuessWord puoi mettere alla prova le tue abilità di vocabolario divertendoti.

In questo avvincente gioco ti verrà presentata una serie di immagini che rappresentano una parola o una frase specifica. Il tuo obiettivo è decifrare gli indizi delle immagini e indovinare la parola corretta. Ogni livello diventa progressivamente più impegnativo, così non ti annoierai mai.

La parte migliore? GuessWord è compatibile sia con dispositivi iOS che Android, quindi puoi godertelo sulla tua piattaforma preferita. Che tu stia aspettando in fila, durante la pausa pranzo o semplicemente rilassandoti a casa, questo gioco è il modo perfetto per passare il tempo.

FAQ:

D: Come posso scaricare GuessWord?

R: Basta visitare l'App Store o il Google Play Store sul tuo smartphone o tablet e cercare "GuessWord". Tocca il pulsante di download e sarai pronto per giocare in pochissimo tempo.

D: GuessWord è gratuito?

R: Sì, il gioco può essere scaricato e giocato gratuitamente. Tuttavia, potrebbero essere disponibili acquisti in-app per funzionalità aggiuntive o per rimuovere annunci.