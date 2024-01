Auto di lusso al CES 2024: L’intersezione tra tecnologia ed eleganza

Nel mondo dell’elettronica di consumo, si prevede che il CES 2024 sarà dominato dagli avanzamenti nell’intelligenza artificiale. Tuttavia, tra tutte le innovazioni ad alta tecnologia, sembra che la mostra più affascinante sarà rappresentata dalla serie di tecnologie per auto all’avanguardia. Dalle vetture elettriche ai sistemi di realtà aumentata a bordo, l’industria automobilistica sta intrecciando tecnologie apparentemente non correlate per migliorare l’esperienza di guida.

Uno degli sviluppi più notevoli presentati al CES 2024 sarà la comparsa delle Auto Definite dal Software (SDV). Queste auto non sono solo semplici mezzi di trasporto; hanno più somiglianze con laptop e smartphone che con le tradizionali automobili a benzina. Le SDV possono ricevere aggiornamenti via wireless, trasformando l’esperienza di guida e consentendo l’integrazione senza soluzione di continuità di nuove tecnologie.

LG Display, un leader nel settore dei sistemi di visualizzazione, sarà protagonista al CES 2024 con le sue ultime innovazioni progettate appositamente per le SDV. L’azienda presenterà display leggeri e flessibili, tra cui grandi schermi a soffitto per i passeggeri posteriori e coperture per il cruscotto che offrono un display diviso con le informazioni sulla vettura e intrattenimento per i passeggeri.

I display presentati da LG Display utilizzano la tecnologia P-OLED (Organic Light Emitting Diode in plastica), che consente superfici curve e offre vantaggi come i neri più profondi e colori più brillanti. Questa tecnologia è particolarmente adatta per le applicazioni automobilistiche, promettendo una visibilità migliorata anche sotto la luce solare intensa.

Un’aggiunta intrigante alle offerte di LG Display è la “Modalità privacy commutabile” (SPM), che devia le immagini distrattive dal lato del conducente. Sebbene la tecnologia esatta alla base di SPM non sia svelata, solleva la possibilità di utilizzare tecniche lenticolari o altre innovazioni per risolvere la sfida dell’intrattenimento dei passeggeri senza distrarre il conducente.

Oltre ai tradizionali sistemi di visualizzazione, LG Display presenterà anche tecnologie per schermi pieghevoli e retrattili all’interno dell’auto, molti dei quali saranno sensibili al tocco. Il vantaggio di questi schermi versatili è la loro capacità di adattarsi e ridefinirsi attraverso aggiornamenti software, consentendo ai produttori di personalizzare lo scopo di ciascun display secondo le preferenze dell’utente.

Il CES 2024 promette di essere un evento entusiasmante sia per gli appassionati di automobili che per gli appassionati di tecnologia, in cui le auto di lusso si fondono senza soluzione di continuità con la tecnologia all’avanguardia. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti dal CES 2024, in quanto vi porteremo le notizie più significative su TV 8K, schermi pieghevoli, smartphone, laptop, dispositivi smart home e progressi nell’intelligenza artificiale.

Domande frequenti

Cosa sono le Auto Definite dal Software (SDV)?

Le Auto Definite dal Software sono vetture che hanno più in comune con laptop o smartphone che con le tradizionali automobili a benzina. Possono ricevere aggiornamenti via wireless, consentendo miglioramenti continui nella funzionalità e l’integrazione di nuove tecnologie.

Quali vantaggi offrono i display P-OLED nelle auto?

I display P-OLED (Organic Light Emitting Diode in plastica) offrono vantaggi come neri più profondi, contrasto più elevato e colori più brillanti, rendendoli adatti alle applicazioni automobilistiche. Forniscono anche un’ottima visibilità anche sotto la luce solare intensa.

Come funzionano i display con Modalità privacy commutabile (SPM)?

La tecnologia esatta alla base dei display con Modalità privacy commutabile (SPM) non è divulgata. Tuttavia, deviano le immagini distrattive dal lato del conducente, garantendo che il conducente rimanga concentrato sulla strada mentre i passeggeri posteriori possono godersi l’intrattenimento senza causare distrazioni.