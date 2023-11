Le prime migrazioni aviarie rivelate nelle antiche tracce di uccelli australiani

Melissa Lowery della Monash University in Australia ha fatto una scoperta straordinaria nel 2020. Tracce fossili trovate nell'Australia meridionale forniscono prove delle prime migrazioni aviarie che risalgono a più di 120 milioni di anni fa. Queste tracce, descritte in un recente studio pubblicato su PLOS One, rivelano la presenza di uccelli preistorici, rendendole le impronte di uccelli più antiche mai trovate in Australia.

Distinguere le tracce degli uccelli da quelle lasciate dai piccoli dinosauri non aviari non è un compito facile. Dopotutto, gli uccelli sono dinosauri e in genere hanno impronte con quattro dita, proprio come i loro parenti dinosauri. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche che aiutano i ricercatori a distinguere tra i due. Le tracce degli uccelli trovate in Australia soddisfano questi criteri, con impronte piccole, sottili e tridattili che superano i novanta gradi.

Ciò che rende queste tracce ancora più intriganti è la loro posizione. Al momento in cui furono lasciate le impronte, l’Australia era più a sud e collegata all’Antartide. L’ambiente polare era freddo e buio per gran parte dell’anno, ma le tracce mostrano che varie specie di uccelli hanno visitato ripetutamente la zona. I ricercatori ritengono che gli uccelli fossero probabilmente attratti dalle pianure alluvionali del fiume durante le estati polari, quando insetti e invertebrati abbondavano.

Simili ai moderni uccelli migratori, questi uccelli del Cretaceo probabilmente viaggiavano in cerca di cibo. Le rocce contengono anche tane create da piccole creature che vivevano lungo la riva, supportando ulteriormente l'idea che gli uccelli visitassero durante una stagione ricca di risorse.

Sebbene siano necessarie ulteriori prove per confermare le migrazioni stagionali di questi antichi uccelli, i risultati attuali sono convincenti. Il fatto che queste tracce fossili siano anteriori a qualsiasi altro fossile di uccelli trovato in Australia o nell’antica Antartide è significativo. Queste tracce forniscono preziose informazioni su come gli uccelli fossero in grado di prosperare negli ambienti polari durante l’era dei dinosauri.

