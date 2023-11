Le antiche tracce di uccelli in Australia mettono alla prova la distribuzione dei mattinieri

By

Uno studio recente ha rivelato che i primi uccelli erano in grado di prosperare negli ambienti polari meridionali già 120 milioni di anni fa. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista ad accesso libero PLOS ONE da Anthony Martin della Emory University e dal suo team, fa luce sulla distribuzione dei primi uccelli e presenta nuove informazioni sulla loro capacità di adattarsi a diversi ecosistemi.

In passato, i paleontologi hanno faticato a trovare prove della presenza di uccelli primitivi nei continenti meridionali. Tuttavia, i ricercatori dietro questo studio hanno scoperto una serie di impronte di uccelli del periodo Cretaceo inferiore nella Formazione Wonthaggi di Victoria, in Australia. Queste 27 impronte mostrano caratteristiche che possono essere attribuite agli uccelli e indicano la presenza di varie specie di uccelli, tra cui alcuni dei più grandi conosciuti del periodo Cretaceo.

Ciò che è particolarmente notevole è che queste impronte forniscono la più antica prova conosciuta di uccelli che vivevano in Australia e in altre parti dell’antico Gondwana. Le tracce rappresentano anche la più antica testimonianza di uccelli che prosperavano negli antichi ambienti polari. Ciò mette in discussione le ipotesi precedenti sulla distribuzione dei primi uccelli e suggerisce che potrebbero essere stati più abbondanti nelle regioni meridionali di quanto si pensasse in precedenza.

I ricercatori suggeriscono che questi uccelli potrebbero aver visitato la zona stagionalmente, potenzialmente come parte di una rotta migratoria. Questa scoperta solleva interrogativi su come i primi uccelli si siano dispersi in diverse masse continentali e biomi e sottolinea la necessità di ulteriori esplorazioni delle masse continentali del Gondwana alla ricerca di ulteriori fossili di uccelli primitivi.

“Siamo molto entusiasti di documentare che una varietà di uccelli vivevano nell’Australia polare durante il periodo Cretaceo inferiore”, affermano gli autori. “Ma speriamo anche che la nostra scoperta di tracce fossili ispiri altri ricercatori a cercare e trovare altre tracce di uccelli del Cretaceo inferiore altrove nell’emisfero australe”.

Questo studio non solo amplia la nostra comprensione della storia evolutiva degli uccelli, ma sottolinea anche l’importanza delle tracce fossili nel rivelare informazioni cruciali sugli antichi ecosistemi e sui comportamenti animali.

