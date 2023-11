Nuove prove rivelano le impronte di uccelli più antiche nell’emisfero australe

Melissa Lowery, una cacciatrice di fossili volontaria, ha fatto una scoperta straordinaria sulla costa meridionale dell'Australia. Durante la ricerca di fossili di dinosauro, si è imbattuta in quella che ora è stata definita la più antica prova conosciuta di antichi uccelli nell'emisfero meridionale: impronte che sono sopravvissute per un sorprendente periodo compreso tra 120 e 128 milioni di anni.

Inizialmente scambiata per tracce di dinosauro, Lowery ha inviato le foto della sua scoperta al paleontologo Prof Anthony Martin della Emory University. Incuriosito, Martin visitò il sito vicino a Inverloch, Victoria, e presto si convinse che le tracce fossero in realtà impronte di uccelli. Questa emozionante rivelazione ha deliziato Lowery, lei stessa un'appassionata osservatrice di uccelli.

Con tre dita rivolte in avanti divaricate con un angolo maggiore di 90 gradi, artigli affilati e alcuni con un caratteristico artiglio appollaiato, le impronte appartenevano inequivocabilmente agli uccelli. Questi antichi uccelli erano probabilmente di dimensioni simili agli aironi o alle beccacce di mare dei giorni nostri.

Le prove suggeriscono che questi uccelli migrarono nella regione, allora situata vicino al polo sud e in parte del supercontinente Gondwana che comprendeva l’Antartide. La loro presenza rappresenta la prima prova conosciuta di uccelli in Australia, nell'emisfero meridionale e nell'antico continente Gondwana. Questa scoperta fa luce su quando gli uccelli arrivarono per la prima volta in questa parte del mondo e fornisce preziose informazioni sull’evoluzione degli uccelli.

La più antica testimonianza di uccelli in Australia era un osso fossilizzato risalente a 105 milioni di anni fa, scoperto nelle immediate vicinanze di questo sito. È interessante notare che qui nel 1903 fu trovato anche il primo fossile di dinosauro australiano.

Sebbene le impronte siano visibili solo con la bassa marea e siano vulnerabili all'erosione, i ricercatori hanno documentato le tracce attraverso fotografie e calchi. Nel corso del tempo, queste antiche impronte andranno perse a causa delle maree quotidiane, sottolineando l’importanza di preservarle e studiarle finché rimangono.

Lo studio condotto da scienziati del Museums Victoria, della Monash University e della Swinburne University of Technology sottolinea l’importanza delle impronte nella comprensione degli ecosistemi preistorici. Esaminando le impronte di dinosauri e di uccelli nello stesso sito, i ricercatori hanno ottenuto prove preziose del fatto che questi due gruppi vivono contemporaneamente in una regione polare del Gondwana.

L’affascinante storia di queste impronte di uccelli fornisce un’ulteriore prova dell’incredibile diversità della vita che un tempo abitava il nostro pianeta milioni di anni fa. Questa straordinaria scoperta arricchisce la nostra comprensione dell’evoluzione aviaria e sottolinea la necessità di continuare a esplorare e proteggere i siti che custodiscono le chiavi del passato del nostro pianeta.

FAQ:

D: Cosa ha scoperto Melissa Lowery? R: Melissa Lowery ha scoperto le prove più antiche conosciute di uccelli antichi nell'emisfero meridionale: impronte che sono sopravvissute per un periodo compreso tra 120 e 128 milioni di anni. D: Come sono state inizialmente identificate queste impronte e perché erano significative? R: Queste impronte furono inizialmente scambiate per impronte di dinosauri, ma dopo un esame più attento da parte degli scienziati, furono identificate come impronte di uccelli. Questa scoperta è significativa perché fornisce informazioni su quando gli uccelli arrivarono per la prima volta in Australia e nell’emisfero meridionale. D: Quali caratteristiche distinguono queste impronte come tracce di uccelli? R: Le impronte hanno tre dita rivolte in avanti, ampiamente divaricate con un angolo maggiore di 90 gradi, con artigli affilati e alcune con un caratteristico artiglio per appollaiarsi. D: Qual è il significato del ritrovamento di impronte di dinosauri e di uccelli nello stesso sito? R: La coesistenza di impronte di dinosauri e uccelli nello stesso sito fornisce la prova che questi due gruppi vivevano contemporaneamente in una regione polare dell'antico continente Gondwana. D: Cosa rivela questa scoperta sull’evoluzione degli uccelli? R: La scoperta di queste antiche impronte di uccelli fa luce sulla storia evolutiva degli uccelli e sui loro modelli di migrazione. Evidenzia inoltre la necessità di preservare e studiare tali siti per approfondire la nostra comprensione degli ecosistemi preistorici.