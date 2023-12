I piani di ristrutturazione del Dyess Park escludono la storica caserma dei pompieri

In una prossima decisione dei commissari di Augusta, si prevede che i piani per la ristrutturazione di Dyess Park saranno approvati. Tuttavia, questi piani non includono la conservazione di una caserma dei pompieri di 130 anni che si trova sul sito dal 1890.

L'edificio è rimasto chiuso negli ultimi cinque anni per motivi di sicurezza e il costo della ristrutturazione è oggetto di accesi dibattiti da parte dei commissari. Molti si chiedono se la spesa e lo sforzo valgano la pena.

George Bush, il presidente della Historic Augusta, sostiene la conservazione della caserma dei pompieri. Secondo Bush non c'è motivo per cui l'edificio non possa essere ristrutturato insieme al resto del parco. La sua organizzazione ha esplorato la possibilità di commercializzarlo a soggetti privati ​​interessati a riabilitare la struttura storica e riportarla alla base imponibile. Contrariamente alla convinzione che la caserma dei pompieri sia irreparabile, Bush afferma che nessuna prova suggerisce il suo stato irrecuperabile. Sostiene che prendere di mira l'edificio per la demolizione sembra puramente inopportuno per gli attuali piani del parco.

Con una ricca storia come una delle più antiche caserme dei vigili del fuoco funzionanti in Georgia, la caserma dei vigili del fuoco più recentemente è stata utilizzata come centro comunitario a Dyess Park. Alcuni commissari sostengono che demolire l’edificio e ricominciare da capo sarebbe un approccio più conveniente.

Tuttavia, Bush contrasta questo punto di vista, sottolineando la natura rispettosa dell'ambiente del rinnovamento di una struttura esistente. Utilizzando i materiali originali dell'edificio, si evita la necessità di risorse aggiuntive, come l'abbattimento di alberi per nuove travi. Inoltre, sottolinea l'importanza di preservare il valore architettonico e storico che possiede la caserma dei pompieri.

Sebbene i piani per la ristrutturazione di Dyess Park comprendano nuovi campi da basket, campi da pickleball e uno splash pad, il destino della caserma dei pompieri rimane incerto. La decisione finale sarà decisa dai commissari attraverso un voto durante la riunione di martedì alle 2