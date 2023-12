La città di Columbus conduce un audit interno sul dipartimento finanziario

Il Consiglio comunale di Columbus ha recentemente completato un audit interno sul dipartimento delle finanze, scoprendo alcuni risultati preoccupanti. L'audit, avviato a luglio, mirava a valutare le transazioni e i processi finanziari all'interno del dipartimento. Dopo cinque mesi di indagini, il rapporto di audit ha rivelato discrepanze significative e pratiche discutibili.

Una delle scoperte più allarmanti dell'audit è stata la presenza di assegni non elaborati risalenti al 2006. Gli imprenditori che hanno presentato assegni per rinnovare le loro licenze hanno scoperto che i pagamenti non sono mai stati depositati in banca. Molti di questi assegni erano considerati obsoleti ed erano stati dimenticati nel corso degli anni. Ciò non si è applicato solo alle licenze commerciali, ma sono stati interessati anche altri settori, come la proprietà dei banchi dei pegni.

I membri del consiglio comunale sono rimasti scioccati dai risultati, descrivendoli come un grave caso di negligenza. L'indagine ha sollevato preoccupazioni sulla responsabilità e sui controlli interni all'interno del dipartimento finanziario. È chiaro che qualcuno o un gruppo di individui può essere ritenuto responsabile di queste sviste.

Tuttavia, il direttore delle finanze, Angelica Alexander, ha contestato alcune delle affermazioni avanzate durante l'audit. Non era d'accordo con l'importo riportato dei fondi non riscossi, affermando che era stato indicato in modo impreciso pari a 45.1 milioni di dollari. Secondo Alexander, una cifra più precisa sarebbe di 2.5 milioni di dollari. Ha sostenuto che tutte le transazioni erano state catalogate e che il conto bancario della città rifletteva la giusta quantità di contanti.

Le prospettive contrastanti tra il revisore interno e il direttore delle finanze sollevano ulteriori dubbi sull'accuratezza dei registri finanziari e sull'efficacia dei processi del dipartimento finanziario.

Il completamento di questo audit interno evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore gestione finanziaria all'interno della città di Columbus. I risultati dovrebbero servire da campanello d'allarme affinché l'amministrazione affronti tempestivamente questi problemi per garantire l'integrità del dipartimento finanziario e riconquistare la fiducia del pubblico.

