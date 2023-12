L'audit di Buffalo rivela un possibile problema relativo al pagamento dell'affitto a Erie Basin Marina

Un recente audit condotto dall'ufficio del Buffalo Comptroller ha sollevato importanti interrogativi riguardo ai pagamenti degli affitti effettuati da Smith Boys, l'attuale gestore dell'Erie Basin Marina. Sebbene l'audit affermi che gli Smith Boys non hanno pagato l'affitto per nove stagioni, i funzionari della città hanno suggerito che potrebbe esserci dell'altro nella storia.

Secondo l'audit, Smith Boys ha pagato solo un affitto minimo di 1 dollaro come concordato e non ha effettuato alcun pagamento aggiuntivo del 20% sugli utili netti superiori a 80,000 dollari. L'audit stima che l'organizzazione generi circa 900,000 dollari di entrate a stagione.

Tuttavia, un portavoce della città ha sottolineato che la verifica non tiene conto delle spese di Smith Boys e chiarisce che la soglia degli 80,000 dollari è stata raggiunta solo in due dei nove anni esaminati. Inoltre, l'audit afferma che il Dipartimento dei Lavori Pubblici della città non ha fornito la documentazione necessaria per verificare se sono stati ricevuti i pagamenti corretti per l'affitto.

Il consigliere Mitch Nowakowski ha espresso il desiderio di raccogliere maggiori informazioni sulla situazione e lavorare per recuperare i pagamenti in sospeso. Sottolinea l'importanza del ruolo del controllore nel garantire che sia la città che gli Smith Boys adempiano ai rispettivi obblighi. Inoltre, Nowakowski riconosce le lamentele passate dei possessori di ricevute presso il porto turistico riguardo agli Smith Boys.

News 4 ha tentato di contattare Smith Boys per un commento ma non ha ricevuto risposta al momento della stesura di questo articolo.

Nel complesso, i risultati dell'audit presentano un potenziale problema con i pagamenti degli affitti presso l'Erie Basin Marina. I funzionari comunali e i membri del consiglio sono determinati ad affrontare la questione e a garantire trasparenza e responsabilità nel funzionamento del porto turistico.