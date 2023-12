Audi presenta in Giappone l'esclusiva edizione finale della R8 Coupé

Audi ha sorpreso gli appassionati di auto con il lancio di una speciale edizione finale della sua R8 Coupé in Giappone. Con solo otto unità disponibili per la vendita, questo modello in edizione limitata offre prestazioni e stile migliorati rispetto ai suoi predecessori.

L'Audi R8 Coupe Japan Final Edition presenta un sorprendente esterno Ibis White opaco, completato da cerchi da 20 pollici con raggi in bronzo opaco che sono stati lucidati per assomigliare all'oro. In aggiunta al design accattivante, i freni in ceramica dell'auto sono accentuati da pinze rosse. I componenti in fibra di carbonio, tra cui le calotte degli specchietti, lo spoiler anteriore e le lame laterali, contribuiscono alla struttura leggera complessiva. Inoltre, anche l’alettone posteriore, il diffusore e le minigonne laterali hanno subito lo stesso trattamento.

All'interno dell'abitacolo, Audi ha creato un ambiente lussuoso e incentrato sul conducente. Il tema bicolore Nero e Bianco Alabastro crea un'estetica elegante, mentre la pelle Nappa avvolge i sedili. Il cielo e la zona dietro i sedili sono rivestiti in Alcantara, aggiungendo un ulteriore tocco di raffinatezza. Per enfatizzare l’esclusività del modello, il rivestimento della soglia della porta mostra una designazione unica che ne denota lo status di Edizione Finale.

I clienti che acquistano questa R8 Coupé in edizione limitata riceveranno anche una targa commemorativa con il numero di identificazione del veicolo (VIN), aumentandone ulteriormente il valore collezionistico.

Sebbene questa edizione finale della R8 Coupé presenti un'offerta notevole, segna anche la potenziale fine di un'era per le auto sportive Audi. Il ritiro della R8 segue le orme della cessazione della produzione dell'Audi TT. Tuttavia, Audi ha accennato alla possibilità di far rivivere queste iconiche targhette in futuro come modelli completamente elettrici. Tuttavia, gli appassionati dovranno attendere pazientemente il potenziale ritorno di queste amate auto sportive.