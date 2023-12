Proteggiti dalle truffe festive: avviso sui problemi del procuratore generale

Il procuratore generale Michelle Henry avverte i residenti della Pennsylvania di essere in massima allerta per le truffe durante le prossime festività natalizie. Con l'avvicinarsi del periodo festivo, i truffatori stanno trovando nuovi modi per sfruttare individui ignari. Il procuratore generale evidenzia sette truffe comuni e fornisce suggerimenti essenziali su come evitare di esserne vittime.

Una delle truffe più diffuse è il phishing tramite posta elettronica e SMS, in cui gli individui ricevono messaggi fraudolenti che li invitano a divulgare informazioni personali su un sito Web falso. Questi messaggi spesso si presentano come conferme d'ordine da parte di compagnie di spedizione o rivenditori. Per proteggerti, presta attenzione e non fornire dettagli sensibili a meno che tu non sia certo della fonte.

Un'altra truffa riguarda il furto della consegna, che avviene quando i pacchi vengono lasciati incustoditi a casa del destinatario. Il procuratore generale Henry consiglia di stabilire un rapporto di fiducia con un vicino che può trattenere le consegne finché non sei disponibile a riceverle.

Lo skimming delle carte di credito è un'altra grave minaccia. I truffatori utilizzano gli "skimmer" per estrarre informazioni sulle carte di credito e debito presso sportelli bancomat, stazioni di servizio e chioschi di pagamento. Considera l'utilizzo di app di pagamento sul tuo smartphone come alternativa più sicura. In assenza di uno smartphone, monitora attentamente i tuoi estratti conto e le transazioni bancarie per individuare eventuali attività sospette.

L'amore non dovrebbe costarti finanziariamente, eppure le truffe romantiche continuano a vittimizzare individui ignari. I truffatori creano quella che sembra essere una relazione autentica e poi richiedono denaro per biglietti aerei, tasse doganali o visti. Diffidare di chiunque chieda denaro e verificare l'autenticità di eventuali trasferimenti di denaro presunti.

Anche le truffe relative alla vendita di animali domestici online, le pubblicità pop-up e le offerte sui mercati sono prevalenti durante le festività natalizie. I truffatori si fingono venditori legittimi, addebitano prezzi esorbitanti per gli animali domestici o offrono premi falsi. Ricerca e verifica sempre la legittimità dei venditori online prima di effettuare qualsiasi acquisto.

Per proteggerti, il procuratore generale Henry consiglia di impostare avvisi via e-mail o SMS con la società o la banca della tua carta di credito per rilevare tempestivamente qualsiasi attività fraudolenta. Aggiorna regolarmente il software di sicurezza del tuo computer ed esegui scansioni antivirus per prevenire infezioni da malware. Inoltre, evita di effettuare pagamenti con carte regalo prepagate, CashApp, Venmo o trasferimenti di denaro. Optare per le carte di credito, che offrono una migliore protezione contro le transazioni fraudolente.

Ricorda, presta sempre attenzione quando gestisci e-mail sospette, annunci sui social media o messaggi di testo contenenti collegamenti ipertestuali. Invece di fare clic su questi collegamenti, visita direttamente il sito Web ufficiale del negozio per garantire un'esperienza di acquisto sicura.

If you suspect you have fallen victim to a scam, promptly file a police report and lodge a complaint with the Pennsylvania Office of Attorney General. They can be reached through their website, via email at [email protected], or by calling 1-800-441-2555.

Rimani vigile e proteggiti dalle truffe natalizie in questa stagione!