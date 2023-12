Il secondo DLC di Atomic Heart, “Trapped Limbo”, uscirà nel 2024

Con notizie entusiasmanti di oggi, l'editore Focus Entertainment e lo sviluppatore Mundfish hanno annunciato la data di uscita dell'attesissimo secondo DLC per Atomic Heart. Intitolato “Trapped Limbo”, il DLC verrà lanciato il 6 febbraio 2024.

Continuando la storia del gioco principale e del primo DLC, "Annihilation Instinct", Trapped Limbo esplora un finale diverso pur essendo ambientato immediatamente dopo gli eventi del gioco principale. I giocatori avranno l'opportunità di viaggiare nelle profondità della mente di P-3, assistendolo mentre naviga su piattaforme impegnative e scopre i segreti del suo passato e del mondo di Limbo.

Per accompagnare l'annuncio della data di uscita, Focus Entertainment ha anche svelato un nuovo trailer che mostra il gameplay emozionante e il mondo coinvolgente che attende i giocatori in Trapped Limbo. (Link al trailer)

I fan che attendono con impazienza il prossimo DLC Atomic Heart hanno atteso questo annuncio da quando il teaser trailer è stato rilasciato durante il Tokyo Game Show 2023. Il DLC Trapped Limbo sarà disponibile per coloro che hanno acquistato l'Atomic Pass, così come per i giocatori che possiedono il Gold o Edizioni Premium di Atomic Heart.

Atomic Heart è stato ampiamente elogiato per la sua ambientazione unica, ispirata all'atompunk, e per la sua capacità di affascinare i giocatori con la sua narrazione fantasiosa. IGN ha salutato il gioco come un "tentativo altamente fantasioso di riprendere da dove si erano interrotti titoli come BioShock". Con Trapped Limbo, i giocatori possono aspettarsi la continuazione della stessa qualità e dell’esperienza coinvolgente che hanno reso il gioco principale così amato.

Mentre aspettiamo con impazienza l'uscita di Trapped Limbo, assicurati di segnare sulla tua agenda il 6 febbraio 2024. Il viaggio nella mente di P-3 e i misteri di Limbo attendono, promettendo un'avventura indimenticabile per i fan di Atomic Heart.