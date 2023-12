L'imminente tempesta invernale porterà tempo instabile nel Michigan

By

Si prevede che una tempesta invernale colpirà il Michigan nei prossimi giorni, portando con sé un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Sebbene non si tratti di una tempesta storica, segnerà comunque un notevole cambiamento rispetto alle temperature anormalmente calde sperimentate di recente nello stato.

Il sistema delle tempeste, noto come “fiume atmosferico”, è una serie di tempeste che hanno origine nell’Oceano Pacifico. Attualmente sta colpendo il Pacifico nord-occidentale con forti piogge e causando inondazioni nella regione. Le immagini satellitari mostrano chiaramente il percorso di questo fiume atmosferico, che si estende dal Pacifico nordoccidentale alle Hawaii.

Per il Michigan, secondo i modelli più accurati, la tempesta dovrebbe arrivare sabato e durare fino a domenica. Si prevede che le precipitazioni inizieranno sotto forma di pioggia, ma man mano che la tempesta si rafforzerà e si sposterà verso nord-est in Canada, l'aria più fredda la trasformerà in neve entro domenica notte.

È probabile che il Lower Michigan piova da sabato pomeriggio fino a sabato notte e domenica, con solo un breve periodo di rovesci di neve domenica notte e lunedì mattina. Non si prevede che gli accumuli siano significativi, ad eccezione di alcune aree nel Basso Michigan nordoccidentale, dove potrebbero essere possibili alcuni centimetri di neve in più.

Oltre alle precipitazioni, la tempesta porterà nella regione anche forti venti. Sono previste raffiche da 40 a 50 miglia orarie, in particolare quando il vento si sposterà da nord-ovest. Queste forti raffiche dovrebbero verificarsi domenica pomeriggio e durante la notte.

I viaggi potrebbero essere influenzati dal brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche, soprattutto durante il passaggio dalla pioggia alla neve. Le superfici stradali possono diventare ghiacciate, costituendo potenziali pericoli per i conducenti. È importante rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteorologiche e prestare attenzione se si viaggia in questo periodo.

La buona notizia è che si prevede che la tempesta si muoverà rapidamente e che i suoi effetti diminuiranno lunedì dopo mezzogiorno. È probabile che la quantità totale di precipitazioni sia significativa per questo periodo dell'anno, variando da mezzo pollice a un pollice e mezzo. Per quanto riguarda le nevicate, sono possibili alcuni pollici nella maggior parte del Basso Michigan, mentre le aree nordoccidentali potrebbero vederne leggermente di più.

In sintesi, il Michigan dovrebbe prepararsi ad un andamento meteorologico instabile questo fine settimana poiché una tempesta invernale porta uno spostamento da temperature calde a fredde, insieme a precipitazioni costanti. Sebbene non si tratti di un evento importante, è consigliabile rimanere informati e prendere le precauzioni necessarie, in particolare durante il passaggio dalla pioggia alla neve e quando sono previsti forti venti.